Un nouveau décès lié à la COVID-19 en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

L’ Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte un nouveau décès en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, lié à la COVID-19.

Depuis les sept derniers jours, 167 personnes ont été déclarées positives. Au total, 5213 personnes infectées ont été détectées depuis le début de la pandémie.

Le nombre de personnes hospitalisées se chiffre à 12. La moitié d’entre eux se sont ajoutés dans la dernière semaine.

Huit lits sont réservés aux patients atteints de cette maladie, dans le réseau gaspésien, et trois aux Îles-de-la-Madeleine.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie, le réseau a tout de même la capacité et la flexibilité pour faire face à un peu plus de patients atteints par le virus.

Dans l'est du Bas-Saint-Laurent, 11 nouvelles infections se sont ajoutées au bilan de la Matapédia et 15 en Matanie. Dans l'ensemble de la région voisine de la Gaspésie, la santé publique rapporte 104 nouveaux cas pour un bilan total de 14 369 cas

Au Québec, le nombre de personnes hospitalisées a diminué de 70 au cours des dernières 24 heures et 1861 nouveaux cas ont été déclarés par tests PCR.