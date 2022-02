Des écologistes veulent protéger la mousse de tourbe dans le nord de la Saskatchewan

Les membres du groupe saskatchewanais For Peat’s Sake, avec d'autres groupes environnementaux, ont rencontré des députés fédéraux à l’occasion de l’événement Nature on the Hill 2022, qui se tient en ligne toute la semaine, à l’initiative de Nature Canada.

À cette occasion, les militants ont fait part de leurs craintes au sujet du projet d’exploitation de l’entreprise québécoise Lambert Peat Moss.

L’entreprise a proposé de récolter 2547 hectares de mousse de tourbe au sud de La Ronge, à environ 380 km au nord-est de Saskatoon, au cours des 80 prochaines années.

Cette proposition a suscité le mécontentement des membres de la communauté, des dirigeants locaux et de scientifiques, pour qui le projet nuira aux utilisateurs autochtones des terres, ainsi qu’ à l'environnement.

La mousse de tourbe se développe au fil des siècles, et les zones humides, lorsqu'elles ne sont pas perturbées, agissent comme un énorme système naturel de capture du carbone.

Lambert Peat Moss a déclaré qu'elle se concentrerait sur la restauration et l'utilisation de techniques de régénération, mais prévoit qu'il faudrait environ 1500 ans pour accumuler l'épaisseur nécessaire avant la récolte.

C'était une surprise d'être invitée et un grand honneur de faire partie d'un groupe de 70 autres organisations de protection de la nature qui font pression sur le gouvernement pour arrêter la perte d'écosystèmes critiques , a déclaré la cofondatrice du groupe For Peat's Sake et voisine d’une zone où la mousse de tourbe pourrait être exploitée, Mirimam Körner.

De son côté, la membre du groupe For Peat's Sake et de la bande indienne de Lac La Ronge, Vanessa Hyggen, espère que cette rencontre permettra aux groupes environnementaux de travailler ensemble pour faire connaître aux gens l’importance de ces zones moins connues .

Le député de la Saskatchewan Warren Steinley participait mardi à une de ces réunions virtuelles.

Il voulait en savoir plus sur la fondrière de mousse parce qu'il est du sud de la Saskatchewan. Donc, il ne savait pas grand-chose , a déclaré Vanessa Hyggen.

Pour que le projet d’exploitation aille de l’avant, l'entreprise Lambert Peat Moss doit soumettre sa propre étude d'impact environnemental au ministère de l'Environnement pour approbation.

Avec les informations de CBC News