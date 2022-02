Guy Laliberté invite la communauté créative à se lancer dans le phygital

Jonction entre les mots physique et digital, le phygital se veut un concept quasi identique au métavers, où le réel côtoie le numérique grâce aux réalités virtuelle et augmentée.

L’homme d’affaires, qui a vendu ses parts dans le Cirque du Soleil en 2020, se faisait relativement discret ces deux dernières années sur les réseaux sociaux. Il a multiplié ses apparitions en ligne au début de 2022 en dévoilant quelques pistes musicales de style techno qu’il a créées, et un hommage à ses parents récemment décédés.

Mais depuis fin janvier, l’excentrique milliardaire se déchaîne sur Instagram avec des vidéos énigmatiques le mettant en scène avec des grenouilles, en direct de sa demeure située sur une île hawaïenne. Dans l’une d’entre elles, on peut le voir habillé en amphibien, au bout d’une table dressée pour une dizaine de grenouilles en peluche, devant un coucher de soleil.

Dans la plupart de ses publications, il demande à ses fans de le retrouver en ligne le 22/02/2022 à 22 h 22, heure de Greenwich, pour une grande annonce.

On pouvait comprendre entre les lignes qu’il s’agissait de contenus afin de mousser sa carrière de DJ avec le collectif d’artistes Frog Collective (collectif de grenouille) et la maison de disque Wanna be a Frog. Frog est le surnom à connotation péjorative que donnent parfois les anglophones aux Québécois et Québécoises.

Mais les ambitions de Guy Laliberté vont plus loin : il souhaite construire le futur du divertissement, en alliant les arts, la technologie et les connexions humaines .

Le futur du divertissement

L’entrepreneur s’est lancé avec sa firme montréalaise Lune Rouge dans Hanai World  (Nouvelle fenêtre) il y a près d’un an. Cette plateforme utilise la technologie de réalité mixte (réalité virtuelle et réalité augmentée) de Microsoft Mesh.

Il était alors question d’ajouter ces éléments technologiques à des spectacles, en présentiel comme à la maison. Lune Rouge prévoyait lancer des premiers événements en réalité virtuelle d’ici la fin de 2021, mais rien n'a été diffusé à ce jour.

L’annonce du 22/02/22 reposait surtout sur un appel aux communautés artistiques à rejoindre la Hanai World, notamment par le biais d’un serveur Discord, qui compte présentement quelque 830 membres.

« Mon objectif, avec le monde phygital d’Hanai World, [est] de nourrir et d'inspirer les jeunes esprits créatifs de ce monde. » — Une citation de Guy Laliberté

Lorsque j'ai fondé le Cirque du Soleil, je créais des expériences théâtrales pour un médium traditionnel – le cirque. En créant Hanai World, nous proposons des expériences théâtrales basées sur une plateforme contemporaine – le métavers , peut-on lire sur la page Facebook d’Hanai World.

Guy Laliberté a aussi annoncé qu’une première collection phygitale de jetons non fongibles (JFN) serait lancée ce printemps.

Que sont les jetons non fongibles? Les jetons non fongibles (non-fungible tokens, ou NFT) constituent une sorte de certificat d’authenticité pour une œuvre, dont l’historique de propriété est conservé et accessible publiquement grâce à la technologie de la chaîne de blocs.