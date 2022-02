Nouvelle étape dans le litige opposant la Ville de Gatineau à la CCN

Le litige dure depuis plusieurs années et pénalise les résidents de la Municipalité, a déploré la mairesse de Gatineau, France Bélisle, mercredi matin.

En ce moment, on a deux instances gouvernementales, la Ville de Gatineau et la Commission de la capitale nationale CCN - qui est fédérale - qui sont en train de piger dans la poche des citoyens dans un litige juridique qui dure depuis 2007. J’appelle vraiment le gouvernement fédéral à réfléchir au fait que Gatineau est un partenaire de sa capitale et qu’il devrait être traité avec respect et avec considération, financière et fiscale, dans un contexte comme ça , a-t-elle lancé.

« C’est un dossier qui me choque. Je trouve que dans le contexte où Gatineau fait partie de [la région de la] capitale du Canada [...] il y a un élément dans la position de la Commission de la capitale nationale CCN qui est un manque de considération [...] et de respect à considérer nos demandes. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La mairesse a indiqué avoir demandé une rencontre avec la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Filomena Tassi, qui est également responsable de la CCN, afin d’aborder, notamment ce dossier.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle (archives) Photo : Radio-Canada

Ce litige dure depuis plusieurs années, même si quelques dossiers ont été réglés par la négociation, depuis. Mais 12 restent en suspens, malgré la recommandation favorable à la Ville rendue par le Comité consultatif sur les paiements en remplacement d’impôts, en décembre 2019. La Commission de la capitale nationale CCN conteste toujours les montants qui lui sont demandés.

Après une analyse de la décision du comité, l’institution fédérale a présenté une offre de règlement à l’amiable, le 16 juin dernier, qui ne respectait pas les recommandations du Comité consultatif , selon la Ville. Le 31 janvier dernier, elle est revenue avec sa décision finale qui ne satisfait toujours pas Gatineau.

Selon la Municipalité, la proposition de la Commission de la capitale nationale CCN implique un écart de valeurs compensables de plus de 27 millions de dollars par rapport à l’avis rendu. Le montant total des compensations perdues pour la Ville de Gatineau, de 2007 à 2020, serait de 979 000 $, selon la Ville, alors que la Commission de la capitale nationale CCN offrirait de payer 166 000 $ supplémentaires.

Rappelons qu’outre Gatineau, les municipalités de Chelsea et de Pontiac sont également en litige avec la Commission de la capitale nationale CCN pour les mêmes raisons.

Avec les informations de Nathalie Tremblay