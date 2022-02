Création d’une nouvelle aire marine protégée au Labrador

Ottawa et le gouvernement inuit du Nunatsiavut, au Labrador, signent un protocole d’entente sur la création d’une aire marine protégée, qui fait trois fois la superficie de l’Île-du-Prince-Édouard.

L’entente confirme les limites de la zone faisant l’objet de l’évaluation, un secteur de près de 15 000 km2 qui longe la côte du parc national des Monts-Torngats dans l’extrême nord du Labrador.

C'est vraiment une entente pour la co-création et la cogestion de ce qui serait ce nouveau parc , explique le ministre fédéral de l’Environnement et du changement climatique, Steven Guilbeault, qui a signé l'entente mercredi.

Inverser la dégradation de la nature

Le gouvernement fédéral s’engage à protéger 25 % des eaux canadiennes d’ici 2025, et 30 % d’ici 2030.

Le but d’une désignation c'est d’arrêter la perte de la biodiversité, le développement industriel invasif et de faire en sorte que cet endroit puisse être préservé. L’idée c'est d’inverser la perte de la nature , explique Sabaa Kahn, la responsable du Québec et de l’Atlantique à la Fondation David Suzuki. En ce moment, c’est un protocole d'entente, alors les détails sont à développer.

À l’heure actuelle, seulement 13,5 % des eaux côtières canadiennes sont désignées des aires protégées. Le projet à l’étude augmenterait ce bilan d’environ 0,26 point de pourcentage.

Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, durant la période de questions à la Chambre des communes en novembre dernier. Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

« Je suis le premier à reconnaître qu'il reste encore beaucoup de travail pour atteindre nos objectifs pour l'horizon 2025, 2030. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre fédéral de l'Environnement et du changement climatique

Mais ce dernier souligne les progrès réalisés depuis 2015, quand seulement les aires protégées représentaient seulement 1,8 % des eaux canadiennes.

Sabaa Kahn croit cependant que le gouvernement fédéral devra redoubler d'efforts s’il veut atteindre ses cibles. Il devra également créer plus de zones protégées dans des régions plus peuplées et plus industrialisées dans le sud du pays.

Est-ce qu’on est en train de sauvegarder des aires et de la biodiversité partout dans le pays ou plutôt là où c’est plus facile et n'affecte pas l’industrialisation? se demande-t-elle. Il faut s’assurer qu’on est en train de protéger des aires qui sont vraiment significatives, riches en biodiversité. […] Je pense qu’il y a du chemin à faire.

Un partenariat essentiel pour les Inuits

Johannes Lampe, le président du Nunatsiavut, explique que son gouvernement doit se créer des partenariats, dont le protocole d’entente, pour contrer les impacts des changements climatiques et protéger la culture inuit.

Les Inuit du Labrador et le gouvernement du Nunatsiavut ne peuvent pas faire ce que nous voulons sans nous trouver des partenaires , indique Johannes Lampe, en soulignant les perturbations climatiques qui secouent le Grand Nord.

Une aire protégée autochtone permettra de conserver une partie de la région marine du plateau continental du Labrador, ce qui augmentera la connectivité et protégera les fjords qui s’étendent dans le parc national des Monts-Torngat , indique Parcs Canada dans un communiqué. Ces zones sont essentielles pour les nombreuses espèces qui prospèrent dans cette région, notamment les bélugas, les phoques, les sauvagines et les oiseaux de mer nicheurs et migrateurs, ainsi qu’une variété de poissons.

Deux ou trois années d'analyse à venir

L’entente signée mercredi n’est qu’une étape vers l’établissement de la zone protégée. Deux ou trois années d’analyses et de consultations seront nécessaires avant qu’Ottawa et la Nunatsiavut prennent une décision finale, selon Kevin McNamee, le directeur de l’établissement des aires marines nationales de conservation pour Parcs Canada.

Et si, d’ici là, un nouveau gouvernement est élu à Ottawa?