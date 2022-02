Trois millions de Québécois auraient contracté la COVID-19 jusqu’ici

Alors qu'on croyait, il y a deux semaines, qu'environ deux millions de Québécois avaient contracté la maladie jusqu'à maintenant, de nouvelles données permettent maintenant de croire qu'on s'approche ou qu'on a atteint le cap des trois millions de cas, a-t-il indiqué en conférence de presse.

Un exercice de surveillance mené par une équipe du CHU Sainte-Justine, dont les résultats ont été dévoilés mercredi  (Nouvelle fenêtre) , permet en outre de constater que probablement entre 35 % 40 % auraient été en contact avec la COVID-19 dans les derniers mois , a mentionné le Dr Boileau.

Cela étant dit, l'immunité collective est encore loin d'être acquise, a prévenu le directeur national de santé publique par intérim. En fait, elle ne sera peut-être jamais atteinte, dans la mesure où la protection générée par le virus et le vaccin semble diminuer avec le temps, a-t-il ajouté.

« On s'approche d'une immunité qui croit avec la contagion de l'Omicron et [avec] la vaccination chez les gens qui veulent bien en bénéficier, [mais] est-ce qu'on arrive à une situation où il y a une immunité collective dans les prochaines journées ou semaines? Non. Le virus continue à circuler. »