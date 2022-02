Trois millions de Québécois auraient contracté la COVID-19 jusqu’ici

Quelque trois millions de Québécois ont contracté la maladie jusqu'à maintenant, selon de nouvelles données confirmant que la cinquième vague, marquée par la propagation rapide du variant Omicron, a été plus forte qu'anticipée, a-t-il indiqué.

Un exercice de surveillance mené par une équipe du CHU Sainte-Justine, dont les résultats ont été dévoilés mercredi  (Nouvelle fenêtre) , permet en outre de constater que probablement entre 35 % 40 % auraient été en contact avec la COVID-19 dans les derniers mois , a mentionné le Dr Boileau.

Cela étant dit, l'immunité collective est encore loin d'être acquise, a prévenu le directeur national de santé publique par intérim. En fait, elle ne sera peut-être jamais atteinte, dans la mesure où la protection générée par le virus et le vaccin semble diminuer avec le temps, a-t-il ajouté.

Le Dr Boileau avait convié la presse à Montréal pour faire le point sur la pandémie en compagnie de la sous-ministre adjointe Lucie Opatrny et de la conseillère médicale stratégique senior Marie-France Raynault.

Les hospitalisations en lien avec la COVID-19 continuent de diminuer au Québec, alors que la levée graduelle des restrictions se poursuit.

Mardi, le gouvernement Legault a annoncé que les élèves du primaire et du secondaire n'auront plus à porter le masque lorsqu'ils sont assis en classe à compter de leur retour de la semaine de relâche, soit le 7 mars ou le 14 mars.

Puis, mercredi, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a fait savoir que le port du masque en continu au travail ne sera finalement plus obligatoire à compter du 28 février, si la distance de deux mètres est maintenue ou s'il y a une barrière physique entre les personnes.

Un calendrier pour les étapes subséquentes est en train d'être déterminé par la santé publique. On ira selon le niveau de risque, a expliqué Marie France Raynault. Et le niveau de risque est moindre quand les gens sont assis, ne se déplacent pas et quand ils ne parlent pas ou peu.

Pour ce qui est des lieux publics et des transports en commun, on peut s'attendre à ce que ce soit le dernier endroit où le masque sera enlevé , a ajouté la Dre Raynauld.

La santé publique prévient d'ailleurs que la cinquième vague n'est pas terminée. Bien qu'en baisse, le nombre d'hospitalisations actuel correspond au pic de la deuxième vague pandémique, a illustré le Dr Boileau mercredi.

Diminution des hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 devrait continuer à diminuer dans les deux prochaines semaines pour atteindre la barre de 1200 lits occupés, selon les nouvelles prévisions de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), publiées mercredi.

Si celles-ci se concrétisent, le système de santé pourrait redescendre à un niveau 3 de délestage.

L'institut a toutefois prévenu qu'aucune prédiction ne peut être complètement certaine et que les allègements des mesures sanitaires récemment annoncés par le gouvernement pourraient influencer les résultats.

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux INESSS se base sur les données allant jusqu'au 18 février. À cette date, cela faisait pas moins de cinq semaines consécutives que les admissions à l'hôpital liées à la COVID-19 étaient en baisse.

Les 634 nouvelles admissions de cette semaine étaient en effet bien moindres que les 903 de la semaine précédente, ou que les 2310 observées au plus fort de la vague Omicron.

Il faut aussi se rappeler qu'environ 50 % des lits COVID-19 réguliers et 30 % de ceux aux soins intensifs sont occupés par des patients hospitalisés pour d'autres raisons.

