Le rédacteur en chef de Your Ward News de nouveau arrêté pour incitation à la haine

La police de Toronto confirme dans un courriel que James Sears a été arrêté pour incitation à la haine le 3 février par la Brigade de recherche des fugitifs de la Police provinciale de l'Ontario PPO et qu'il est incarcéré au Centre de détention du Sud de Toronto.

ATTENTION: Ce texte pourrait choquer certains lecteurs.

Le rédacteur en chef du magazine Your Ward News avait été libéré l'an dernier après avoir purgé quatre mois en détention. Il avait été condamné à un an de prison en 2019 pour promotion de la haine contre les femmes et les Juifs.

L'éditeur du magazine, LeRoy St. Germaine, avait quant à lui été condamné à 12 mois de détention à domicile.

Le Torontois de 58 ans avait par la suite interjeté appel du verdict de culpabilité et du châtiment l'année suivante, mais sans succès. LeRoy St. Germaine avait également fait appel de sa condamnation.

James Sears et LeRoy St. Germaine du journal « Your Ward News » à leur sortie du palais de justice en janvier 2019. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

À en croire l'organisation B'Nai Brith Canada, les allégations entourant la dernière arrestation de James Sears concernent un discours qu'il a tenu en novembre dans la région de Peel lors d'une cérémonie de remise des prix devant un parterre de présumés sympathisants nazis.

Sears avait été invité par Paul Fromm, un présumé suprémaciste blanc.

Il y aurait pris plaisir à divertir la foule en suggérant l'idée que la Dre Tam se fasse massacrer avec des bâtons de hockey lors d'un match de hockey .

Puis, James Sears imagine Hitler en train de condamner à mort la Dre Tam pour trahison pour avoir été à la solde d'un complot communiste visant à déstabiliser les pays occidentaux durant la pandémie .

Le suprémaciste blanc allégué Paul Fromm. Photo : Radio-Canada / Lorenda Reddekopp/CBC News

L'organisation de défense des droits des Juifs au pays a envoyé à Radio-Canada un extrait vidéo de la soirée en question dans lequel on entend effectivement James Sears en train de visualiser la mort de la Dre Tam.

Craintes et vigilance

L'organisation B'nai Brith Canada se dit inquiète. Dans un communiqué publié mardi, son président Michael Mostyn se dit d'abord déçu que Sears ait été relâché si tôt dans la communauté.

Il n'existe en outre aucune preuve, selon lui, que James Sears ait montré quelque remords que ce soit en détention pour ses publications haineuses.

Il n'est donc pas surprenant qu'il ait enfreint les termes de sa libération conditionnelle et qu'il ait été à nouveau incarcéré , mentionne-t-il.

Si l'objectif d'un châtiment a pour but de dissuader les horribles discours de haine, Sears aurait dû purger sa peine en entier , poursuit M. Mostyn.

B'nai Brith Canada assure qu'elle compte surveiller de près cette affaire.

Le procureur de la Couronne, Michael Bernstein, qui était en charge du dossier de James Sears à l'époque, ne nous a pas rappelés pour confirmer les dires de l'organisation.

Une copie du périodique Your Ward News Photo : Radio-Canada / Spencer Gallichan-Lowe

Ces nouvelles allégations ne sont toutefois pas sans rappeler les récents écrits de James Sears au moment où il préparait son appel à l'été 2020.

À l'époque, il avait rédigé un dépliant sur la COVID-19 et dans lequel il affirme qu'il s'agit d' une conspiration et que les consignes de la santé publique au pays relèvent de la propagande soviétique .

Le dépliant avait été repris sur Twitter.

Le procès avait par ailleurs démontré que la publication Your Ward News avait été distribuée en ligne dans plus de 300 000 commerces et résidences dans l'est de Toronto.

Le magazine y décrivait les femmes comme des êtres inférieurs et prédisposées au viol. James Sears y niait par ailleurs l'Holocauste.

Le juge de première instance, Richard Blouin, de la Cour de justice de l'Ontario, avait en outre regretté que la loi ne l'eût pas autorisé à infliger une peine plus sévère au rédacteur en chef.

Aucune date d'audience n'a encore été fixée pour la prochaine comparution de James Sears devant les tribunaux.