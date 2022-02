Boxe : Marie-Pier Houle est en paix et remonte sur le ring

Marie-Pier Houle ne s’en cache pas : l’issue dramatique de son dernier combat laisse une trace qui teintera à jamais son parcours dans le sport. C’est quelque chose, veut ou veut pas, qui va rester dans ma vie, dans ma carrière pour le restant de mes jours. Mais, je n’ai pas envie que cet événement définisse la personne que je suis , raconte-t-elle en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Elle estime avoir eu plusieurs mois pour faire la paix depuis les événements et elle est prête pour son combat de jeudi face à l’Argentine Yamila Esther Reynoso. J’ai eu un bon encadrement au niveau psychologique. J’ai un entourage vraiment merveilleux autour de moi qui m’a vraiment beaucoup aidée à passer à travers de ça [...] J’ai vraiment réussi à me préparer adéquatement , indique la boxeuse.

Marie-Pier Houle estime que les circonstances qui ont mené au décès de la Mexicaine étaient hors de son contrôle et elle s’est entraînée pour qu’il n’y ait pas de blocages au moment de faire face à son sport. J’ai quand même mon préparateur mental qui est là et qui s’est assuré que tout allait bien. J’ai réussi à faire un peu la ligne entre les deux. On a réussi à mettre ça derrière et à juste focusser sur ce qui s’en venait , ajoute-t-elle.

Elle souhaite ne pas se remémorer les tristes événements à chaque retour sur le ring.

En route vers un championnat du monde?

Jeudi, au Cabaret du Casino de Montréal, dans un duel de six rounds, la boxeuse du Groupe Yvon Michel (GYM) sera opposée à une jeune pugiliste de 25 ans qui a tout de même beaucoup d’expérience au niveau professionnel. Elle a affronté de gros noms dans le milieu de la boxe. Elle s’est battue plusieurs fois en championnat du monde. Elle a perdu chaque fois, mais elle livrait de gros combats. C’est une boxeuse agressive, qui avance beaucoup et qui s’impose , souligne Marie-Pier Houle.

Même si elle décrit leur style comme étant similaire, elle croit avoir l’avantage de la grandeur, comme son adversaire mesure 5pi3. La plus forte des deux va réussir à faire reculer l’autre. Mon objectif, c’est vraiment de m’imposer et de donner un gros combat , indique la boxeuse originaire du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Elle voit cet affrontement marquant son retour comme un test déterminant pour l’avancement de sa carrière. De battre cette fille-là, c’est sûr et certain que c’est bon pour la suite des choses. Puis, la façon de la battre, aussi, va jouer en ligne de compte. Mon objectif, c’est de monter les classements tranquillement et de cogner à la porte d’un championnat du monde éventuellement , explique Marie-Pier Houle.

Jeudi, le gala de boxe sera présenté sans public, à huis clos, mais il sera diffusé sur la chaîne télé RDS, à compter de 19 h.

Si tout se passe bien, Marie-Pier Houle enfilera les gants lors d’un gala présenté à Trois-Rivières, le 25 mars prochain. Il s'agira du tout premier événement de boxe à être présenté au Colisée Vidéotron.