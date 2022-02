Les ombres blanches, de Dominique Fortier : le retour d’Emily Dickinson

Une suite était-elle prévue au moment de la publication des Villes de papier? Tellement pas! s’exclame la romancière qui fera paraître Les ombres blanches le 15 mars. Tout comme pour Les villes de papier, Dominique Fortier travaillait sur d’autres projets d’écriture, jusqu’à ce que son désir de renouer avec la poète américaine soit trop fort.

Pendant un an, deux ans, j’essayais d’écrire autre chose. Je me replongeais dans des textes que j’avais déjà commencés. J’ai essayé de commencer un nouveau roman à partir de rien. J'écrivais 10, 20, 50 pages et ça me tombait des mains.

Une suite était d’autant plus inconcevable que – alerte au divulgâcheur – la fin des Villes de papier raconte la mort du personnage. Elle a laissé derrière elle une œuvre considérable, mais que personne ne connaissait. Je me suis dit que le livre, ça va être l’histoire de cette œuvre-là. Après la mort de son auteure, la naissance d’un livre.

«Les ombres blanches», de Dominique Fortier Photo : Éditions Alto

Un accueil imprévisible

Écrire après avoir remporté un prix aussi important que le Renaudot peut ajouter une pression supplémentaire lors de l'écriture du livre suivant, mais pas pour Dominique Fortier. Je ne peux pas dire que je la sens vraiment. Quand on écrit, on est pas mal toute seule dans sa chambre, son bureau ou son salon.

Si elle est consciente que Les villes de papier a été lu davantage que ses livres précédents en raison de l'exposition médiatique dont il a bénéficié, elle ignore si ce nouveau lectorat n'était que de passage ou s’il est là pour de bon.

Je n’ai pas de contrôle là-dessus. Je ne pourrais pas commencer à me dire en écrivant : "À quoi les gens s’attendent? Il ne faudrait pas que je les déçoive." C’est déjà tellement dur de faire un livre et de faire à peu près le livre qu’on a envie de faire et d’être satisfait. Je la mets là, ma barre de réussite.

Qu’est-ce que les gens auront envie de lire en mars? Quels livres seront publiés durant la même période? Autant d’éléments que l’autrice ne peut contrôler, mais qui, elle le sait, joueront sur la popularité de son roman.

Ça dépend même du contexte sanitaire. Peut-être que le fait que Les villes de papier est paru en France au moment où tout le monde était confiné, ça a été un super beau hasard. Parce que ce personnage-là, qui vivait seul enfermé dans une chambre, a résonné avec les gens d’une manière qui n’aurait pas été possible autrement.

