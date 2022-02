Le restaurant Chez Morasse est à vendre à Rouyn-Noranda

Le propriétaire, Christian Morasse en a fait l’annonce jeudi matin.

Nous espérons que nous serons en mesure de passer les rênes de cette ‘’institution’’ à une nouvelle équipe. L’avenir est très prometteur, particulièrement avec les développements dans le quartier du Vieux-Noranda , écrit-il dans un texte partagé sur les réseaux sociaux.

Manque d’employés

Les dernières années ont été difficiles au restaurant en raison d’une importante pénurie de main-d’oeuvre et des impacts liés à la pandémie de COVID-19.

Des fermetures temporaires et réductions des heures d’ouverture avaient été annoncées pour le restaurant qui offrait auparavant le service 24 heures par jour pendant toute l’année.

Une entreprise familiale

Le restaurant a été aménagé dans le local de la 9e rue en 1990. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Conrad Morasse a ouvert la cabane à patates frites en 1969.

Christian Morasse a ensuite pris la relève du restaurant en 1990. Sa fille, Florence Légaré-Morasse s’est engagée dans l’entreprise familiale il y a 10 ans.

Florence et moi envisagions deux options : Soit faire d’importants investissements afin d’offrir un tout nouveau décor, ou alors nous décidions de passer à autre chose : J’arrive à l’âge où on commence à penser à la retraite mais avant j’avais le goût de faire autre chose et Florence voulait pouvoir se lancer dans d’autres projets , souligne-t-il.

Même si les propriétaires recherchent la relève, le restaurant demeure ouvert. Des travailleurs du Bénin sont également attendus au printemps.