Dévoilé la semaine dernière, l'ancien juriste et homme d'affaires, originaire de Matimekush-Lac John, Armand MacKenzie voit d’un bon œil le « Baromètre canadien de la réconciliation », qui vise à mesurer les progrès sur le chemin de la réconciliation, même s’il considère que du travail reste à faire sur la Côte-Nord.

C’est très pertinent de vérifier notre humeur entre les nations, vérifier si on est dans la bonne direction , dit Armand MacKenzie, qui aussi un ancien négociateur dans le domaine l’industrie minière.

Armand MacKenzie, ancien avocat criminaliste Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault

Selon ce nouvel outil pour mesurer régulièrement la réconciliation avec les Autochtones, c’est notamment au chapitre du respect mutuel qu’il y aura beaucoup de travail à faire.

Malgré qu’Armand MacKenzie perçoit des éléments positifs pour les autochtones de la Côte-Nord, il est d'accord qu’il faut en faire plus en matière de réconciliation.

Au cours des 30 dernières années sur la Côte-Nord, les conditions de logements se sont améliorées [...] À Sept-Îles, les gens peuvent avoir l'impression que oui, les autochtones sont mieux, qu'il n'y a pas vraiment d'inégalité. Mais la réalité est la suivante : il y a encore des lois et des politiques qui sont en place, comme la Loi sur les Indiens, qui fait en sorte que l'individu autochtone n'est pas propriétaire de sa maison, contrairement à un Septilien , note M. MacKenzie.

« Est-ce qu’on interagit avec les autochtones sur la Côte-Nord? C’est encore à développer. » — Une citation de Armand MacKenzie, ancien avocat criminaliste

Les Septiliens vont dans le village à Mani-utenam pour voir le Festival Innu Nikamu. Mais, est-ce qu’on s'engage, dans le quotidien? lance-t-il.

L’ancien avocat criminaliste considère que d’apprendre quelques mots en innu est une démarche menant à la réconciliation .

Par exemple, au restaurant-bar Chez Omer à Sept-Îles, il y a un menu en langue innu. Le propriétaire nous accueille en langue innue. Alors, c’est des gestes comme ça, surtout dans la région de la Côte-Nord , ajoute M. MacKenzie.

Le Baromètre canadien de la réconciliation est issu de discussions et de sondages réalisés auprès de 1119 Autochtones et 2106 non-Autochtones au Canada au cours de la première moitié de l’année 2021.

Seulement 42 % des répondants autochtones ont indiqué penser que les relations entre les deux groupes sont empreintes de respect mutuel, tandis que 33 % pensent le contraire. Du côté des non-Autochtones, ils sont 45 % à penser que le respect existe entre les deux groupes.

Même si la question des torts causés aux Autochtones a été fréquemment abordée ces dernières années, il existe encore des décalages perceptuels dans la population canadienne. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Les gens sont moins en contact avec les autochtones ici au Québec que dans les Prairies canadiennes. Je ne parle pas de Sept-Îles, car il y a environ 15 à 20 % de la population qui est autochtone. À Montréal, je pense que c’est moins de 1 %. Alors, les gens ont une impression différente de la réalité, c’est plus méconnu dit M. MacKenzie.

Il considère que les perceptions changent lorsqu’il y a une présence démographique importante des autochtones.