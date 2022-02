SGI : la désignation de sexe n’est plus exigée sur les permis de conduire

Cette démarche survient à la suite d’une plainte déposée à la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan, et après que des clients ont rapporté que la désignation X , ajoutée pour non spécifiée ne correspondait pas à leur réalité, explique la porte-parole pour la Société d’assurances de la Saskatchewan, Heather Hubic.

Cette mention X , était néanmoins utilisée par 300 personnes.

Des membres de la communauté nous ont dit qu’ils préféraient l'option sans lettre , explique-t-elle.

Toute personne dans le cas et vivant en Saskatchewan peut désormais changer sa carte sans frais. La documentation n'est pas nécessaire.

Réactions dans la province

Le président de l'organisme UR Pride de Regina, Morgan Moats,compte se prévaloir de cette option.

En tant que personne non-binaire, qui ne s’identifie ni comme homme, ni comme femme, Morgan Moats dit qu’un espace blanc sous la désignation de sexe donne moins de place aux questions, et laisse plutôt entendre que ce ne sont pas vos affaires .

Or pour la militante LGBTQ+ Miki Mappin de Saskatoon, qui s’est longtemps battue pour faire changer cette désignation sur son permis de conduire, la retirer pourrait être une source de complications.

La militante LGBTQ+ Miki Mappin. Photo : Radio-Canada

Il y a la validation. Si quelqu’un vous lance, " vous n’êtes pas une femme", vous pouvez présenter votre permis de conduire en guise de preuve et répondre vous voyez, j’en suis une , explique-t-elle.

Mais il ne devrait pas être nécessaire de présenter son permis de conduire pour prouver son genre ou son sexe.

Miki Mappin espère qu’un jour, toute désignation sexuelle puisse être retirée des cartes d’identité par la SGI.

Du soutien dans le public

En 2019, lorsque la Société d’assurances de la Saskatchewan a ajouté la désignation X , Mitchell Sherar a été parmi les premiers à faire le changement.

Radio-Canada a choisi de respecter le choix de l'identité de genre de la personne présente dans cet article et utilisera le pronom neutre iel (il/elle) pour la caractériser. En français, les personnes non binaires, qui situent leur identité de genre hors des catégories comme masculin ou féminin, utilisent souvent iel comme pronom. Même si bon nombre de dictionnaires ne reconnaissent pas officiellement de genre neutre, ce texte utilise le terme iel.

Maintenant qu’il est possible de ne rien mentionner à cet effet, ce père cisgenre de Regina a décidé qu’il poserait ce geste de solidarité avec les personnes de la diversité sexuelle.

Selon moi, ce n’est ni votre sexe ni votre genre qui vous définit , affirme cet enseignant, père de deux jeunes enfants. Mitchell Sherar indique qu’il veut demeurer à l’affût des réalités LGBTQ+.

Morgan Moats souligne d’ailleurs qu’iel apprécie la démarche de ceux qui laissent la case sexe en blanc.

Plus les gens le font, plus cette pratique est normalisée; plus cette pratique est normalisée, moins les gens risquent de souffrir en retour.

Avec les informations de Jessy Anton