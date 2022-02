Le Tour de l’Abitibi espère pouvoir attirer des équipes internationales

La course cycliste a été annulée au cours des deux dernières années en raison de la pandémie. La 52e édition doit en principe se tenir du 11 au 17 juillet, avec Amos comme ville-hôtesse.

Les annonces de déconfinement progressif au Québec ont convaincu les dirigeants du Tour de redémarrer la machine, mais plusieurs scénarios demeurent sur la table.

On souhaite revenir à une formule internationale, mais tout va dépendre de la possibilité des équipes de venir au Canada, explique la présidente Suzanne Fortin. Quelles seront les exigences aux frontières? On pense aussi que le coût des billets d’avion aura augmenté. On étudie plusieurs scénarios, mais ça va dépendre de la réponse des équipes.

Le Tour de l'Abitibi continue attire des athlètes de haut niveau. (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le Tour se donne un mois ou deux pour statuer sur le type de course qu’il pourra organiser, mais il n’est pas exclu que cette édition se limite à des équipes du Canada et peut-être des États-Unis.

Suzanne Fortin reconnait que cette pause de deux ans apportera son lot de défis pour l’organisation.