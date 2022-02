Fini le passeport vaccinal à l’Î.-P.-É. dès le 28 février

Le premier ministre Dennis King en a fait l’annonce mercredi lors d’une conférence de presse à la suite d’une recommandation de la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Heather Morrison.

Nous voulons tous passer au travers de tout ceci le plus rapidement et le plus sécuritairement possible , a indiqué le premier ministre.

Le premier ministre Dennis King a annoncé l'abandon du passeport vaccinal à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada

Ce dernier a précisé que le passeport vaccinal a été adopté et toujours perçu comme une mesure temporaire.

« Nous avons les taux de vaccination les plus élevés au pays » — Une citation de Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

M. King a pointé que 82 % des personnes de 50 ans et plus ont obtenu une dose de rappel et que près de 70 % des adultes l’ont obtenue.

Il souligne aussi que les autres mesures sanitaires restent en place pour le moment, incluant l'obligation de subir un test de dépistage au point de contrôle du pont de la Confédération et le port du masque dans les espaces publics.

Des règles d’isolement assouplies

La Dre Morrison a également annoncé des changements aux règles d’isolement. Certains propriétaires de garderies avaient critiqué ces règles, qui étaient parmi les plus sévères au pays.

Dorénavant, les contacts rapprochés seront classés selon deux catégories.

1- Contacts rapprochés à l’intérieur d’un ménage Inclut les membres d’une famille, les visiteurs, les responsables de la garde des enfants;

Isolement de 96 heures après le dernier contact avec le cas positif;

Test de dépistage au 4e jour, ou plus tôt en présence de symptômes;

Éviter les milieux communautaires vulnérables pour 10 jours, incluant les garderies et les foyers de soins. 2- Contacts hors du ménage Inclut les collègues, camarades de classe, d’autobus ou d’équipes sportives par exemple;

Surveillance accrue des symptômes pour 96 heures, sans obligation d’isolement peu importe le statut vaccinal;

Port du masque à l’extérieur de la maison;

Test de dépistage au 4e jour, ou plus tôt en présence de symptômes;

Éviter les milieux communautaires vulnérables pour 10 jours, incluant les garderies et les foyers de soins.

Il faut noter que les personnes qui travaillent dans les milieux de vie communautaire ou les enfants qui fréquentent une garderie peuvent y retourner après quatre jours en l’absence de symptômes et après avoir subi un test de dépistage.

Il n’y a toutefois aucun changement pour les personnes qui obtiennent un résultat positif. Elles doivent s’isoler pour 7 jours si elles sont complètement vaccinées et pour 10 jours dans le cas contraire.

L’île a signalé 526 cas au cours des deux derniers jours, mais la moyenne quotidienne sur une semaine est de 244 cas. Les hospitalisations restent faibles. Quatre personnes atteintes de la COVID-19 sont à l’hôpital, mais seulement deux de ces personnes sont traitées en raison du virus.