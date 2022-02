Convoi des camionneurs : les manifestants remballent leurs affaires

Dans un communiqué envoyé aux médias mercredi, les manifestants indiquent qu’ils ont l’intention d’ établir une présence continue au parc Mémorial, tandis que les camions quittent le boulevard Mémorial et l’avenue Broadway .

Ils maintiennent aussi leur revendication de rencontrer le premier ministre canadien, Justin Trudeau.

La police utilisera la Loi sur les mesures d'urgence

Mardi, le Service de police de Winnipeg a remis aux organisateurs de la manifestation une lettre indiquant que tous les véhicules, remorques et tracteurs liés à la manifestation et se trouvant dans le secteur de l'avenue Broadway et du boulevard Memorial devaient quitter les lieux avant 17 h, mercredi.

La lettre avertit les manifestants que tout contrevenant s'exposerait à une arrestation et à des accusations criminelles de méfait et d’intimidation.

Après cet avertissement, certains manifestants ont commencé à plier bagage dès mardi soir.

La police de Winnipeg affirme qu'elle utiliserait le pouvoir conféré par la Loi fédérale sur les mesures d'urgence pour saisir l'équipement et geler les avoirs de tout manifestant encore sur place après la date limite de mercredi.

L’un des organisateurs de la manifestation, Caleb Brown, affirme que la plupart des membres du convoi ont l'intention de se conformer à la lettre. Toutefois, certains pourraient se déplacer et aller au parc Memorial.

Après les klaxons incessants et les incidents présumés de harcèlement dans son quartier, provoqués par des manifestants, la conseillère municipale de Fort-Rouge East Garry, Sherri Rollins, est heureuse que les résidents du secteur puissent retourner au centre-ville en toute tranquillité.

Sherri Rollins croit qu'une motion confirmant la Loi sur les mesures d’urgence à la Chambre des communes à Ottawa lundi a joué un rôle dans la décision de la police de Winnipeg de lancer ce qui équivaut à un avis d'expulsion.