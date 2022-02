L’armée russe ne serait toujours pas entrée dans les républiques séparatistes d’Ukraine

Andreï Tourtchak, l'un des principaux dirigeants du parti Russie unie fidèle à Vladimir Poutine, a déclaré mercredi que l'armée russe n'entrerait dans les deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine reconnues comme indépendantes par Moscou que si leurs dirigeants en faisaient la demande.

Un tel déploiement serait une opération de maintien de la paix par nature , a-t-il dit à des journalistes aux côtés de Denis Pouchiline, dirigeant de la république autoproclamée de Donetsk, reconnue par le président russe Vladimir Poutine.

Les deux hommes ont assuré que l'armée russe n'était toujours pas présente dans les territoires tenus par les séparatistes de l'est de l'Ukraine. Les pays occidentaux affirment au contraire que la Russie dispose depuis des années d'une présence militaire non officielle dans les régions de Donetsk et de Louhansk.

Le secrétaire du Conseil général du Parti de la Russie unie, Andreï Tourtchak, et le chef de la république autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchiline, en conférence de presse, mercredi, à Donetsk. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Un journaliste de Reuters a vu mardi matin plusieurs colonnes de véhicules militaires, dont des chars, en périphérie de Donetsk. Sur les cinq chars vus dans l'une des colonnes aux abords de la ville et sur deux autres observés dans un faubourg différent, aucun signe distinctif n'était visible.

Denis Pouchiline a déclaré aux journalistes que les forces séparatistes du Donbass ne cherchaient pas pour l'instant à gagner des territoires et qu'elles préféreraient régler pacifiquement avec les autorités ukrainiennes tout litige relatif au tracé des frontières.