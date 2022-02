Des familles veulent plus de petits centres de soins d’une douzaine de lits

Selon Kim Brundrit, qui dirige les efforts de lobbying avec Dementia Network Calgary, de telles maisons de soins de longue durée facilitent la transition des patients et de la famille.

Si vous ne pouviez prendre davantage soin de votre conjoint ou de votre mère, mais qu'ils pouvaient vivre au bout de la rue, vous pourriez faire des promenades dans un endroit familier et les petits-enfants pourraient venir. Il y a peut-être une petite structure de jeu à l'arrière et ils pourraient avoir de petits gâteaux.

Il faut moins de cette attitude qui dit : ''Oh, nous allons mettre toutes les personnes atteintes de démence là-bas et nous allons verrouiller ces portes et ne plus interagir avec elles''.

Après avoir vu des proches mourir ou être négligés en raison de la COVID-19, des familles du Dementia Network ont commencé à faire pression pour un changement l’été dernier. Elles ont lancé un projet de recherche pour examiner des alternatives.

Dans un rapport remis en mai dernier, un groupe d’experts du gouvernement a recommandé que 10 % de toutes les nouvelles constructions utilisent le concept de plus petits centres de soins de longue durée. Cela représenterait 1600 nouveaux lits dans des établissements de petite taille d'ici 2030.

Les lieux de repas, de loisirs pour les événements sociaux et la disponibilité d'espaces verts plus petits contribuent à favoriser un environnement de type familial et à améliorer la qualité de vie des résidents , peut-on lire dans le rapport.

De nouveaux modèles de logements avec services de soutien, tels que les ''petites maisons'' [sont nécessaires].

À quand des changements ?

Selon Dawn Harsch, directrice générale d'Exquisicare, une entreprise qui gère trois maisons de soins de 10 lits à Edmonton, la structure de financement du ministère de la Santé de l’Alberta doit changer.

Tout est privé. J'ai essayé (d'obtenir une subvention), et j'essaie encore. J'ai toujours soutenu que le financement devrait suivre le patient là où il choisit [de vivre]. Il faut que les personnes âgées aient le choix de l'endroit où elles vivent , explique-t-elle.

En principe, les personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement peuvent bénéficier d'une couverture de leurs besoins médicaux, mais ils doivent payer de leur poche les frais de nourriture et d'hébergement dans les établissements publics et privés.

Mme Harsch dit qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir cette subvention pour ses clients. Les patients doivent ainsi payer des montants pouvant aller jusqu’à 8700 $ par mois pour vivre dans une de ses petites maisons de soins d'environ 745 mètres carrés (8000 pieds carrés).

Par voie de communiqué, le directeur des communications du ministère de la Santé de l'Alberta, Chris Bourdeau, écrit que le plan de transformation du système de soins continus comprendra des foyers de petite taille.