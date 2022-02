La communauté ukrainienne d’Ottawa se mobilise

Jour après jour, la situation en Ukraine se complique, et la menace d’une invasion russe semble augmenter. À Ottawa, la communauté ukrainienne organise un rassemblement pour montrer le soutien du Canada à son pays d’origine.

Originaire de l’extrême ouest de l’Ukraine, dans la région de la Transcarpathie, à la frontière de la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne, Halyna Mokrushyna, qui enseigne le russe et l’ukrainien auprès des Affaires étrangères, estime que la situation actuelle était inéluctable.

Originaire d'Ukraine, Halyna Mokrushyna enseigne le russe et l’ukrainien auprès des Affaires étrangères, à Ottawa. Photo : Radio-Canada

C’est comme une plaie qui n'est pas nettoyée depuis longtemps. Il y a du pourri qui s'accumule et à un moment donné, ça explose , illustre-t-elle. En Ukraine, le problème existentiel, c'est la position géographique. C'est une bénédiction et une malédiction, parce que depuis la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine se retrouve devant un choix impossible entre l'Est ou l'Ouest. L'histoire de l'Ukraine indépendante, c'est l'histoire de ce déchirement. Et ça, c'était inévitable.

Mme Mokrushyna a écouté le discours du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Munich, qui espérait rallier les Européens à sa cause.

Pour elle, l'Occident refuse de prendre ses responsabilités en n’admettant pas officiellement que l'Ukraine ne deviendra pas membre de l'Union européenne pendant encore des décennies ni membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

Une solution pacifique?

Malgré l'inquiétude, elle croit encore à une solution pacifique, la résidente d’Ottawa estime que pour ce faire, l'Ukraine doit avoir un dialogue honnête entre les différentes franges de sa population, entre les nationalistes et les prorusses, mais aussi agir pour améliorer le sort de sa population.

Cette reconnaissance de l'indépendance des républiques non reconnues, ironiquement, je trouve que ça a accéléré la détermination de ce que le président Zelensky aurait dû faire lui-même, que l'élite politique ukrainienne aurait dû faire dès le début, c'est-à-dire vraiment assurer le développement économique du pays. Parce qu'au fond, les Ukrainiens ne vivent pas mieux. Selon les statistiques, oui, mais il y a des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine comme réfugiés et ont demandé refuge en Russie. [...] On n’entend pas parler souvent de cela dans les médias occidentaux.

Elle se dit persuadée que le président russe sait très bien ce qu’il fait, jouissant du soutien politique, mais aussi de celui de sa population. Mais la guerre n’est pas inéluctable, estime Mme Mokrushyna.

Le président [Zelensky] n’a pas déclaré de mobilisation générale. [...] Ses dernières proclamations démontrent qu'il ne veut pas de guerre. C'est toujours possible [de ne pas avoir de guerre] parce qu'au fond, la reconnaissance de ces républiques par la Russie, ça ne veut pas dire qu'ils vont envahir l'Ukraine. Ils ne veulent pas envahir l'Ukraine parce qu'ils comprennent que dans ce cas là, ce serait la guerre totale.

Mardi, le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé une série de sanctions économiques contre la Russie.

La manifestation à Ottawa aura lieu mercredi, à 19h30, devant l’ambassade d’Ukraine.