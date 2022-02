Une motoneige en conduite debout lancée à Saguenay

Le voile a été levé sur ce véhicule hors-norme lors d’une conférence de presse tenue mercredi matin. Ses concepteurs le décrivent comme un engin qui se situe entre révolution et évolution , à l’image des passionnés d’aventure et de plein air, nombreux au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ailleurs.

La famille de Frédérik Aubut, qui agit comme leader technique chez Widescape, s’est associée au fondateur de Cycles Devinci, Félix Gauthier, pour développer cette motoneige nouveau genre conçue pour élever l’expérience de conduite hors-piste à un autre niveau .

La motoneige de Widescape a été conçue en 1998 par une famille saguenéenne. Photo : Avec l'autorisation de Widescape

Mon père et moi avons de très bons souvenirs de nos premières sorties en Widescape, au lac Kénogami, en 1998, de tout ce temps passé à le conceptualiser et à le fabriquer ensemble. Tant de chemin a été parcouru entre notre premier prototype et le véhicule présenté aujourd’hui , s’est réjoui Frédérik Aubut.

La rencontre entre Félix Gauthier, Frédérik Aubut et son père Alain a été le fer de lance de ce projet novateur.

Leur véhicule m’a plu dès les premiers instants. J’ai rapidement constaté son potentiel de commercialisation et, à l’époque, j’étais justement à l'affût de projets afin de niveler les activités de fabrication de mon entreprise , a mis en contexte Félix Gauthier, président fondateur de Widescape.

Le département de recherche de Cycles Devinci s’est mis au travail et a pu bonifier le prototype d’Alain et Frédérik Aubut.

Le véhicule se veut la jonction entre la motoneige, la moto enduro et le vélo de montagne.

« Nous l’avons pensé pour ceux qui veulent toujours plus de liberté pour aller toujours plus loin et sortir des sentiers battus. » — Une citation de Félix Gauthier, président fondateur, Widescape

La motoneige de Widescape se conduit debout. Photo : Avec l'autorisation de Widescape

Le siège social, le centre de recherche et le centre d’essais de Widescape sont établis au Saguenay, au coeur de la Vallée de l’aluminium. Le métal gris occupe une place prédominante dans la structure du véhicule.

Investissement Québec, Développement économique Canada (DEC), Desjardins, la Société de la Vallée de l’aluminium et Rio Tinto sont partenaires du projet de Widescape. Développement économique Canada pour les régions du Québec DEC investit d’ailleurs 1,1 million de dollars pour le développement de ce véhicule des neiges qualifié de léger et malléable .

Le Widescape WS250 sera disponible dans les commerces spécialisés d'Amérique du Nord cet automne. Il peut toutefois être commandé en ligne. Chaque unité se vend 8 149 $.