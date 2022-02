MPI signale plus de 26 000 réclamations pour des accidents depuis le début de l’année

Une bonne partie de ces collisions sont directement liées aux conditions routières , affirme le porte-parole du Société d'assurance publique du Manitoba MPI , Brian Smiley.

L'an dernier, à la même période, ce nombre était de 15 536.

Les ornières, un problème

D'importantes ornières se sont formées dans les rues résidentielles au cours des dernières semaines, donnant à la conduite dans les rues de Winnipeg des allures de hors-piste.

Le professeur de conduite de Winnipeg et propriétaire de la Pan Am Driving School, Paul Phangureh, soutient que l’année 2022 a été une des plus difficiles en ce qui concerne les conditions routières dans la province.

Il y a beaucoup de neige. Les routes sont glissantes. Je n'ai rien vu de tel depuis de nombreuses années , dit-il.

Paul Phangureh explique que tous ses élèves hésitent à prendre le volant en raison de l’état des routes et des hauts bancs de neige.

Mais pour lui, c’est le meilleur moment pour apprendre à conduire .

Manœuvrer dans les ornières est l'une des compétences les plus difficiles à maîtriser, selon M. Phangureh.

Si vous avez de l'espace à côté de l'ornière, sortez-en une roue dans la voie et une autre à côté, conseille Paul Phangureh à tous les automobilistes. Mais si vous ne pouvez pas faire cela,il faut rester dans la voie. Il n'y a pas de magie dans tout ça. Allez-y doucement , termine-t-il.

Opération de déneigement cette semaine

Le président du comité des finances de la Ville de Winnipeg, Scott Gillingham explique que le déneigement en janvier a coûté à la Ville environ 14 millions de dollars.

Le budget de déneigement pour 2022 est de 35 millions de dollars.

Mercredi, la Ville organisera une opération de déneigement résidentiel de 7 h jusqu'à vendredi à 19 h.

Les entrepreneurs devront faire plusieurs passages sur les routes pour enlever les ornières , dit le directeur de l'entretien des rues à la Ville, Michael Cantor.

Il indique que la Ville a engagé tous les entrepreneurs disponibles pour déblayer la neige et la glace aussi rapidement que possible.

Il ne restera aucune ornière dans les rues une fois que nous aurons terminé le déneigement.

Michael Cantor explique que son service va rédiger un rapport sur la façon dont le déneigement peut être amélioré dans la Ville.

Ce rapport sera présenté aux conseillers municipaux en juillet.

Avec les informations de Sam Samson