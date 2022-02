L’Ukraine mobilise ses réservistes, se prépare à instaurer l’état d’urgence

L’enrôlement des réservistes a été ordonné mardi par le président Volodymyr Zelensky, qui avait cependant précisé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une mobilisation générale à l’heure actuelle.

Le Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine a pour sa part demandé d’instaurer l’état d’urgence pour une période de 30 jours, une décision qui doit être entérinée par le Parlement dans les 48 heures.

L’état d’urgence s'appliquerait sur l'ensemble du territoire à l'exception des régions de Donetsk et de Louhansk, où il est déjà en vigueur depuis que des séparatistes prorusses en ont pris partiellement le contrôle en 2014.

Il permettrait au gouvernement de renforcer la protection de l'ordre public et des infrastructures stratégiques, de limiter la circulation des transports , et d’intensifier la vérification des véhicules et des documents des citoyens, a précisé le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine, Oleksiï Danilov.

Les autorités locales pourront quant à elles décider de mettre ou non en place des couvre-feux.

Il s'agit de mesures de prévention pour préserver le calme dans le pays, pour que l'économie continue de fonctionner , a-t-il précisé au terme d’une réunion du Conseil, assurant que cela n'aura pas d'impact radical sur la vie quotidienne des Ukrainiens.

« En fonction des menaces susceptibles d'émerger dans certains territoires, il y aura soit un état d'urgence renforcé, soit un état d'urgence allégé [dans les] zones frontalières avec la Fédération russe, avec la Biélorussie. » — Une citation de Oleksiï Danilov, secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine

Kiev n’entend cependant pas instaurer la loi martiale jusqu’à nouvel ordre, a indiqué le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine. Des parlementaires avaient demandé au gouvernement d’agir en ce sens.

Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais nous sommes prêts à tout , a déclaré Oleksiï Danilov. Si nécessaire, cette mesure sera adoptée immédiatement.

Le Parlement ukrainien a aussi voté mercredi en première lecture une proposition de loi autorisant les Ukrainiens à porter des armes à feu et à les utiliser pour se défendre.