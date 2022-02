Aider les nouvelles mamans sans les juger à Naissance Renaissance Estrie

C'est l'un des rares groupes du genre à exister en Estrie, sinon le seul.

Une aide qui a été plus que bienvenue pour les mamans, surtout en temps de pandémie.

J'étais nostalgique. Je pleurais beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je préparais le souper et je partais à pleurer... mais ce n’était pas les oignons , explique une maman Sylvie Bussières.

Elle ne se reconnaissait plus après la naissance de son fils Elliot.

Dans le bureau du médecin, le diagnostic de dépression post-partum est rapidement tombé. Mais la suite était plus nébuleuse.

Je suis repartie et je me suis dit j'avais au moins des pilules. Ça va peut-être être une pilule miracle qui va m'aider , se souvient Sylvie Bussières.

« Juste en jaser juste dire : tsé quand quelqu'un te demande comment ça va ? Dire non, pis pourquoi. » — Une citation de Sylvie Bussières, maman

Mais l’aide attendue est plutôt venue du groupe de soutien de l'organisme Naissance Renaissance.

Six mamans qui se sont rencontrées durant huit semaines à l'automne dernier.

La maternité, c'est beaucoup dans nos esprits un passage qui est beau. On le rêve, on aspire à ce que ça change nos vies de façon positive. Oui, mais non , explique l’animatrice intervenante, Jacinthe Camirand de Naissance Renaissance Estrie.

Elle explique qu’au Canada, une femme sur cinq vivra un épisode de dépression post-partum. Elle ajoute que la pandémie est venue ajouter un facteur de risque, celui de l'isolement.

Nous avons voulu offrir cet espace-là, du moins pour nommer les vraies choses, les dire comme on les ressent sans être jugées , signale Jacinthe Camirand.

Une autre maman, Mélissa Choquette, a d'ailleurs senti dès sa grossesse qu'elle aurait besoin d'aide.

J'ai trouvé ça hyper anxiogène. Je me suis rapidement dit : ouf, si je me sens comme ça maintenant, une fois que le bébé va arriver, ça risque d'être quelque chose... J'ai voulu agir en prévention. Je me sentais fragile , mentionne Mélissa Choquette.

« On parle énormément du bébé pis ça, c'est correct comme ça. Mais il faut qu'il y ait une mère qui aille bien aussi pour s'occuper d'un bébé qui aille bien. On devrait en parler plus que oui c'est difficile, oui ça va l'être et oui tu as le droit d'avoir de la difficulté. » — Une citation de Mélissa Choquette, maman

La professeure au département de psychologie de l’Université de Sherbrooke, Audrey Brassard, explique qu’il y a lieu de s’inquiéter

quand la maman va devenir plus anxieuse, préoccupée, mais aussi très critique envers elle-même, qui commence à se sentir coupable ou qui commence à vivre de la honte.

Ces signes sont ceux d'une anxiété post-partum, qui selon les études, précèdent souvent la dépression. On passe d'une fatigue chronique, mais aussi à une humeur vraiment plus noire. Il peut y avoir des idées suicidaires. Il peut y avoir l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Une image de soi qui est très teintée négativement aussi. Le sentiment d'être vraiment inadéquat , signale la professeure Audrey Brassard.

« Et si au plan comportemental c'est difficile même de se lever et de prendre soin de l'enfant, ben là c'est clair qu'il faut consulter. » — Une citation de Audrey Brassard, professeure au département de psychologie de l’Université de Sherbrooke

Pandémie ou pas, les groupes de soutien de Naissance Renaissance sont là pour rester.

D’après le reportage de Christine Bureau