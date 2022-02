Garderies : Ma place au travail interpellera d’autres ministres

Selon la fondatrice du mouvement, Myriam Lapointe-Gagnon, les échanges ont duré près de 1 h 30. Le ministre Lacombe a offert une bonne écoute, dit-elle, mais n'a rien proposé de concret pour aider les familles aux prises avec des problèmes de garderie.

On aurait aimé ça à ce qu'il ait des idées, des scénarios, des options. On sait qu'il y a un budget qui s'en vient, Ce sont des demandes qu'on avait depuis longtemps , dit-elle.

Le ministre Lacombe a rencontré les représentantes de Ma Place en garderie, mardi soir (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le ministre Lacombe se serait toutefois engagé à interpeller son collègue au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, dans ce dossier.

De son côté, l'organisme Ma place au travail compte lui aussi faire des représentations formelles auprès d'autres ministres du cabinet Legault pour faire valoir son point de vue. En plus de M. Boulet, le ministre de la Santé, Christian Dubé, la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, et le ministre des Finances, Éric Girard, seront interpellés.

Mme Lapointe-Gagnon explique que tous ces ministères sont touchés lorsque des femmes, dont des infirmières, doivent mettre de côté leur emploi pour s'occuper de leur enfant, faute de place en garderie.

Myriam Lapointe-Gagnon, instigatrice du mouvement Ma place au travail (archives) Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Ça peut coûter très cher de réintégrer les femmes en emploi et ça ne veut pas dire que ces femmes-là vont retourner sur le marché du travail. Ce sont des reculs pour la condition de la femme, mais c'est pas bon non plus parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre , dit-elle.

« Il faut que tout le monde comprenne que ça ne touche pas juste la famille. » — Une citation de Myriam Lapointe-Gagnon, fondatrice de Ma place au travail

À l'instar du Parti libéral, Ma place au travail réclame notamment que Québec reconnaisse le droit de garde au même titre que le droit à l'éducation. Le ministre Lacombe estime que ce droit existe déjà, mais que les moyens pour l'appliquer ne sont pas suffisants.

Ma place au travail souhaite également la mise en place d’une aide financière temporaire d’urgence pour les familles qui doivent composer avec une perte de salaire causée par le manque de places en garderie.

En février dernier, Québec a annoncé la création de 14 000 places en garderie au Québec, dont 113 au Bas-Saint-Laurent, mais cela pourrait prendre jusqu'à deux ans avant que ces places soient réellement disponibles.

Avec la collaboration de Jérôme Lévesque-Boucher et Louis Lessard