La tempête s’apaise peu à peu

La tempête qui s’est abattue, mardi sur la Gaspésie, ne s’essouffle pas. Dans toutes les écoles de la Gaspésie, de la Matanie et de la Matapédia, les cours sont suspendus pour la matinée ou pour la journée.

En début de matinée, le tronçon de la route 132 entre Saint-Maxime-du-Mont-Louis et Sainte-Madeleine-de-Rivière-Madeleine était fermé ainsi que celui de la route 198 qui mène de L’Anse-Pleureuse à Murdochville. Ce dernier a cependant rouvert peu après 8 h.

La visibilité était alors réduite sur la route 132 sur toute la côte de Baie-des-Sables jusqu’à Saint-Majorique ainsi que sur l’ensemble de la route 198. La situation s'est peu à peu améliorée et la circulation restait difficile seulement sur route 198 et dans le secteur de l'Estran.

Il n’y a pas de cours ce matin dans aucune des écoles des centres de services scolaires des Monts-et-Marées, des Chic-Chocs et de René-Lévesque. À Matane et dans la Matapédia, les cours sont suspendus pour la journée.

Ils le seront seulement pour la matinée dans les écoles primaires du centre de services scolaire CSS René-Lévesque et aux écoles de niveau secondaire de New Richmond et de Matapédia. Les cours sont toutefois suspendus pour la journée dans le reste des établissements du centre de services scolaire CSS René-Lévesque.

Le centre de services scolaire CSS des Chic-Chocs prévoit aussi rouvrir quelques écoles en après-midi, dont le centre de formation professionnelle de la Côte-de-Gaspé et l’école secondaire Esdras-Minville. Les parents sont invités à consulter le site du centre de services scolaire CSS pour avoir la liste complète.

Le cégep de Matane a aussi interrompu l’enseignement régulier, mercredi matin. La situation sera revue vers 11 h, mais la reprise des cours est normalement prévue à compter de midi.

Les activités de la formation continue à distance se déroulent comme prévu et les bureaux restent ouverts.

À Matane, le transport collectif fait une pause pour la matinée. La situation sera réévaluée pour l’après-midi. Le service de traversier a été retardé. Le F.-A.-Gauthier devrait partir du port de Matane à 10 h plutôt que 8 h.