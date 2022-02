Un tronçon de route impraticable au Cap-Breton frustre citoyens et entreprises

Une section d'un kilomètre de la route du sentier de Cabot au Cap-Breton qui est fermée rend la vie quotidienne plus difficile pour les personnes et les entreprises qui en dépendent.

Les équipes de Parcs Canada s'efforcent d'ouvrir une voie de circulation depuis que l'autoroute a été emportée vendredi du côté de North Mountain dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Mardi après-midi, des barricades étaient toujours érigées aux entrées du parc à Pleasant Bay et Big Interval.

Les conducteurs doivent désormais faire un détour de près de quatre heures, ce qui pose des problèmes aux personnes qui tentent de visiter des lieux proches du tronçon fermé.

George Burton est propriétaire des chalets Maple Ridge, à Dingwall. Il dit que la fermeture n'est pas bonne pour les affaires.

Il avait certains chalets de réservés au cours du week-end et les gens ont pu venir, mais ils n’ont pas pu tout faire ce qu’ils avaient prévu.

Beaucoup de nos clients aiment aller skier au sommet de la montagne du nord. Alors maintenant que la route est fermée, ils ne peuvent pas y monter , explique-t-il.

George Burton ajoute que ce n'est pas seulement son entreprise qui est touchée, mais tous ceux qui vivent près du tronçon fermé, car ils sont maintenant obligés de conduire des heures supplémentaires pour se rendre dans certaines communautés, comme à Chéticamp, pour des activités comme le sport.

Une voie bientôt ouverte

Parcs Canada comprend à quel point la fermeture est difficile pour certaines personnes.

Un ingénieur évaluait les dégâts la route du sentier Cabot lundi. Photo : (Parcs Canada)

Nous sommes préoccupés par les communautés de Pleasant Bay et Cape North et tout le monde dans la région , dit Robie Gourd, gestionnaire d'actifs à Parcs Canada.

Bien que Parcs Canada n'ait pas de date exacte pour l'ouverture de la route, le calendrier est plus clair qu'il ne l'était il y a quelques jours.

Robie Gourd affirme qu'il va falloir 7 à 10 jours de beau temps pour ouvrir une voie de circulation.

Et c'est quelque chose qui va être une voie avec feux de circulation avec des cônes et probablement des barrières , explique-t-il.

Une installation temporaire qui sera là jusqu’au printemps, lorsque les équipages pourront enfin rouvrir deux voies.

Même après l’ouverture d’une voie, les travaux vont continuer pour trouver des solutions permanentes et s'assurer que des érosions et l’emportement de tronçons de route ne se reproduisent plus.

Parcs Canada rappelle aux gens qu’ils peuvent vérifier l'état des routes en appelant le 511 ou en visitant 511.gov.ns.ca.