La tempête force la fermeture d’écoles et d’une partie de la route 138 sur la Côte-Nord

Les conditions climatiques et l’avertissement de tempête hivernale expliquent cette décision.

Les élèves doivent donc rester chez eux. Les services de garde sont ouverts. Le personnel scolaire doit tout de même se rendre au travail.

Les Cégeps

Au Cégep de Sept-Îles, les cours sont suspendus pour l'avant-midi pour les étudiants du secteur régulier. À moins d'un avis contraire, les cours devraient reprendre à partir de midi. Les employés doivent se rendre au travail ou déterminer avec leurs supérieurs si des modalités de télétravail peuvent s'appliquer.

En raison des conditions routières, le Cégep de Baie-Comeau fermera ses portes pour la matinée mercredi et il reprendra ses activités à compter de 13 h. Les membres du personnel et de la population étudiante sont donc invités à se présenter à compter de cette heure.

Conditions routières

Sur la Côte-Nord, la chaussée est enneigée le long de la route 138. La circulation est interdite entre Godbout et Baie-Trinité et Port-Cartier. La route est également fermée entre Maliotenam et Rivière-au-Tonerre, Mingan et Havre-Saint-Pierre, Baie-Johan-Beetz-Aguanish, Natashquan, Pointe-Parent et Kégaska.

Plus à l’ouest, la circulation est interdite aux véhicules lourds entre Tadoussac, Les Escoumins, Forestville et Baie-Comeau.