Osheaga dévoile la programmation complète de son 15e anniversaire

Le rappeur Big Sean, la chanteuse britannique Charli XCX et le DJ norvégien Kygo feront notamment vibrer les festivaliers et les festivalières lors de la journée d’ouverture. Le groupe rock new-yorkais Yeah Yeah Yeahs, qui avait été l’une des vedettes de l'édition 2009 du festival de musique et arts, sera également de retour.

Le lendemain, Osheaga promet une journée mémorable et rythmée , qui laissera place, entre autres, à l'afro fusion du chanteur et compositeur nigérian Burna Boy. L’artiste nippo-américaine Mitski, le DJ électro house Porter Robinson, ainsi que le trio de surf rock psychédélique Khruangbin seront aussi en spectacle.

Pour sa journée de clôture, le festival annonce Machine Gun Kelly, dont le style mêle rap, rock et pop punk. Le rappeur belgo-congolais Damso, le musicien britannique Sam Fender et la chanteuse indie pop girl in red, connue pour sa chanson I Wannna Be Your Girlfriend, seront également de la partie.

La programmation complète de l'édition 2022 d'Osheaga.

Dans un communiqué, le fondateur d’Osheaga Nick Farkas souligne que cette programmation est le fruit de trois ans de travail.

« Nous souhaitions demeurer fidèles à nos origines en présentant une programmation éclectique, diversifiée et couvrant de nombreux genres, en plus de trouver un équilibre entre les artistes émergents et ceux qui sont plus établis. » — Une citation de Nick Farkas, vice-président principal, programmation, concerts et événements pour evenko et fondateur de Osheaga.

En 2020, le festival montréalais a été annulé en raison de la COVID-19. L’année suivante, l’organisation a dû se résoudre à présenter une édition à capacité réduite, baptisée Retrouvailles Osheaga , à l’automne.

La chanteuse JJ Wilde lors des « Retrouvailles Osheaga ». Photo : evenko / Tim Snow

Les passes week-end pour Osheaga 2022 sont déjà en vente sur le site de l’événement  (Nouvelle fenêtre) , et les passes quotidiennes seront en vente vendredi à midi.

D’ici la tenue du festival, Osheaga propose plusieurs concerts hors-saison à Montréal, pour sa série « Osheaga présente »  (Nouvelle fenêtre) .

Le groupe Men I Trust, Charlotte Cardin, Tame Impala, Death from Above 1979, Chet Faker, Klô Pelgag et The Franklin Electric offriront notamment des spectacles.