Transport scolaire annulé à Ottawa, dans l’est ontarien et partiellement en Outaouais

Même si l’avertissement de pluie verglaçante n’est plus en vigueur, le transport scolaire est encore annulé, mercredi, à Ottawa, dans l’est ontarien et dans plusieurs secteurs de l’Outaouais.

Environnement Canada prévient qu’un risque de bruine verglaçante demeure, mercredi matin.

Pour cette raison, et à cause de l’accumulation de glace depuis mardi, le Consortium de transport scolaire d’Ottawa annonce que les conditions routières sont trop mauvaises pour maintenir le service pour les écoles à Ottawa, Carleton Place, Brockville, Kemptville, Merrickville, Pembroke et Prescott et Russell.

Cela concerne notamment les deux conseils scolaires francophones présents sur ces territoires, soit le Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO) et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). Comme mardi, les écoles demeurent toutefois ouvertes.

La Ottawa Student Transportation Authority (OSTA), qui dessert le Ottawa Catholic School Board (OCSB) et le Ottawa-Carleton District School Board, annonce elle aussi que ses autobus ne seront pas en fonction, mercredi, mais que les établissements scolaires accueilleront les élèves.

Dans l’est ontarien

La situation est la même dans l’est ontarien, où le Consortium de transport scolaire de l’Est annonce que le transport scolaire est annulé pour toutes les régions, mais que les écoles restent ouvertes.

Le consortium de l’Est dessert notamment les écoles du Centre scolaire de district catholique de l’est de l’Ontario (CSDCEO), dans Stormont, Dundas, Glengarry et Prescott et Russell.

23 FÉVRIER : Transport scolaire ANNULÉ aujourd'hui (toutes les régions). Écoles demeurent ouvertes. School transportation CANCELLED today (all regions). Schools remain open. — Consortium de l'Est (@Consortium_Est) February 23, 2022

Le Student Transportation of Eastern Ontario (STEO) annonce lui aussi l’interruption de son service, mercredi, pour le Catholic District School Board of Eastern Ontario et le Upper Canada District School Board. Mais là encore, les écoles demeurent ouvertes.

Plusieurs écoles de l'Outaouais touchées

En Outaouais, le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) indique également que le transport scolaire est suspendu pour le secteur rural toute la journée de mercredi. Cela concerne les municipalités de Val-des-Monts, Cantley, Chelsea et Denholm.

Le transport est également annulé pour tous les élèves demeurant au nord de l’autoroute 50 , ajoute le Centre de services scolaire des Draveurs CSSD , par voie de communiqué, qui précise que les cours ne sont pas suspendus et les établissements et les services de garde demeurent ouverts .

Même chose du côté du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) qui explique qu’en raison des conditions routières, le transport scolaire est annulé toute la journée uniquement pour les secteurs de Chelsea, La Pêche, Luskville et Quyon (Écoles du Grand-Boisé, Cœur-des-Collines, Vallée-des-Voyageurs et secondaire des Lacs).

Le transport de ces secteurs vers les écoles secondaires Mont-Bleu, de l’Île et Grande-Rivière est également annulé. En revanche, le transport scolaire est maintenu sur le reste du territoire du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais CSSPO .

Tous les services de garde, les écoles primaires et secondaires ainsi que les centres de formation professionnelle et de formation aux adultes sont ouverts , précise le centre de services scolaire, qui ajoute qu’il pourrait y avoir des délais imprévus dans le transport scolaire sur le territoire du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais CSSPO et invite à la prudence dans les déplacements.

Si vous jugez qu’il est préférable de garder vos enfants à la maison, il est important d’informer l’école de leur absence , conclut le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais CSSPO .

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) explique que certains chemins secondaires glacés pourraient ne pas être desservis par le transport scolaire.

L’entrée dans ces chemins reste à la discrétion du conducteur. En tout temps, même si les cours sont maintenus, la décision finale de garder son enfant à la maison ou non appartient toujours aux parents.

Du côté du Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSSHBO), on informe que le transport est annulé pour le secteur Pontiac, soit Petits-Ponts, Sieur-de-Coulonge, le Centre de Pontiac et le Centre de formation professionnelle du Pontiac.

Les cours sont maintenus pour tous les élèves de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Le personnel doit se présenter à leur lieu de travail à l'heure habituelle. Les services de garde sont ouverts , écrit le Centre de services scolaire sur son site internet.

Enfin, la Commission scolaire Western Québec (CSWQ) annonce elle aussi qu’en raison des conditions routières difficiles, le transport scolaire est annulé dans tout le secteur rural de la région de l’Outaouais, mais que les écoles restent ouvertes.