La centrale à la biomasse en N.-É. est hors service à cause de vents violents

La province est donc privée d’une source de production d'électricité.

Le site produit de l'énergie grâce à une turbine à vapeur de 30 mégawatts alimentée par la biomasse.

La porte-parole d'Emera Energy, Dina Bartolacci Seely, confirme que des vents violents ont renversé la cheminée de Brooklyn Power qui a été gravement endommagée de même qu’un entrepôt.

Mais heureusement, personne n’a été blessé.

L'incident fait l'objet d'une enquête et nos équipes ont commencé à travailler pour évaluer les dégâts et les réparations nécessaires pour remettre l'usine en service , explique-t-elle.

Les agences gouvernementales appropriées ont été informées vendredi et nous travaillerons en étroite collaboration avec elles sur tout examen de l'incident.

Les responsables d'Emera s'attendent à ce que ça prenne des mois avant que les réparations soient terminées.

Préoccupations environnementales

Depuis sa mise en service, la centrale à biomasse dérange les écologistes.

Pour Raymond Plourde, l'attente du gouvernement ne fait qu' aggraver la situation des forêts néo-écossaise. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Cette usine est vraiment mauvaise à bien des niveaux , dit Raymond Plourde coordinateur principal de la nature sauvage pour le Centre d’action écologique à Halifax.

Raymond Plourde croit que l'usine ne devrait plus être utilisée pour la production d'énergie, même si elle était réparée.

Et pourtant la province la considère comme faisant partie de son complément d'énergie renouvelable. Au cours des dernières années, l'utilisation de l'usine a augmenté parce que l'énergie renouvelable du projet hydroélectrique de Muskrat Falls n'était pas prête à temps.

Mais Raymond Plourde rappelle que la centrale est incroyablement inefficace .