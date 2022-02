Bromont, montagne d’expériences présente son nouveau projet hôtelier aux résidents 

Le projet prévoit la construction de 240 chambres au total sur un terrain qui était jusqu’alors utilisé comme stationnement par la station de ski. La première phase du développement, dont les travaux devraient commencer dans un peu plus d’un an, permettra de construire un hôtel de 120 suites complètes avec cuisines. Des stationnements intérieurs seront également aménagés.

Le but de ces ajouts n’est pas nécessairement d’attirer de nouveaux clients, mais plutôt d’allonger le séjour des visiteurs actuels, a expliqué Claude Péloquin, le vice-président de l'entreprise.

Le tout s'arrime sur la prolongation des séjours au bénéfice de l’économie locale , a-t-il souligné.

Selon lui et ses associés, le nouvel hôtel devrait donc avoir peu, voire pas d’impact sur le nombre de stationnements disponibles pour les clients de la montagne ainsi que sur la circulation locale.

Lorsque des résidents ont soulevé qu’il y a déjà des problèmes de congestion routière dans le secteur, Éric Sévigny, le directeur général de la Ville de Bromont, a précisé que des travaux prévus cet été et dans les prochaines années devraient fluidifier la circulation. On est conscients qu’on devra faire des interventions sur le boulevard Bromont dans un horizon de cinq ans environ. On a déjà travaillé avec des consultants pour modéliser l’ajout de sections de voies, et il y aura sans doute un élargissement du pont existant qui devrait être fait à un moment donné , a-t-il indiqué.

Des défis de transport et de main-d'œuvre

Environ 70 personnes ont assisté à la consultation de mardi. Le maire de Bromont Louis Villeneuve s’est dit très satisfait de la soirée.

J’ai trouvé ça franchement intéressant. J’ai trouvé que les citoyens avaient des questions qui étaient pertinentes , souligne-t-il.

Il reconnaît que le transport représente un défi dans le secteur. La Ville prévoit d'ailleurs développer son programme de transport collectif MOBi, qui avait été instauré sous forme de projet pilote l'été dernier.

Ce qu’on veut, c’est étendre ça sur le grand territoire de Bromont, avec des navettes et du transport à la demande et ça, ça va être supporté par un système intelligent avec nos téléphones , explique-t-il. Si tout se passe comme prévu, le service devrait être de retour sur les routes dès juin. Le maire espère aussi pouvoir éventuellement utiliser ce mode de transport pour faire le lien avec d’autres municipalités, dont Granby et Cowansville.

Pas question qu'on fasse un Tremblant de Bromont

Lors de la consultation, une résidente s’est également inquiétée de voir sa Ville se transformer en complexe touristique de grande envergure, en prenant pour exemple la station de ski Mont-Tremblant, située dans les Laurentides. M. Villeneuve martèle cependant qu’un tel développement n’est pas envisageable à Bromont.

« Il n’est pas question qu’on fasse un Tremblant de Bromont, pas tant que je serai maire, ça, c’est certain. » — Une citation de Louis Villeneuve, maire de Bromont

Je ne veux pas que les gens pensent que je parle contre Tremblant. Ce que je veux dire, c’est que ce modèle-là ne s’appliquera pas à Bromont [...] Pour nous, c’est prioritaire de préserver ce que j’appelle notre poule aux œufs d’or, qui est la nature, précise-t-il. Il faut réussir à se développer tout en conservant notre capital nature, car c’est ça qui est la beauté de Bromont.

Au total, la première phase du projet hôtelier de Bromont, montagne d'expériences devrait coûter environ 40 millions $.