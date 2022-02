La diaspora ukrainienne solidaire avec l’Ukraine

Alors que les tensions la Russie et l’Ukraine ne cessent de monter, plusieurs membres de la diaspora ukrainienne se sont rassemblés mardi devant le consulat d’Ukraine, dans l’ouest de la Toronto, pour manifester leur solidarité avec leurs compatriotes et leurs craintes associées aux mouvements militaires russes.

Ensemble avec l’Ukraine , ont scandé les manifestants sous la pluie, tout en tenant parapluies, pancartes et drapeaux ukrainiens.

Le jour même, Moscou a reconnu la souveraineté des séparatistes ukrainiens sur l'ensemble des territoires de Donetsk et Louhansk, des régions dont une partie est dans les faits sous contrôle ukrainien.

Pour certains, le comportement du président russe, Vladimir Poutine, suscite des craintes de plus en plus prégnantes.

C’est terrible, choquant, effrayant, s’inquiète le président torontois du Congrès ukrainien-canadien, Peter Schturyn. C’est une guerre en Europe. Un pays de 40 millions d’habitants est maintenant sous guerre, en pleine attaque de la part de la Russie.

Tout le monde qui a de la parenté ou des contacts en Ukraine aimerait y être, ajoute-t-il, mais le mieux qu’on puisse faire en tant que Canadien, c’est de continuer de passer le message aux Canadiens et au gouvernement.

Selon M. Schturyn, Ottawa doit se montrer ferme, aussi bien sur la scène diplomatique qu’avec de la pression financière, comme sur les investisseurs russes au Canada, par exemple .

Dans le même temps, le premier ministre Justin Trudeau annonçait une première série de sanctions économiques.

Bien informer les Canadiens

Pour les Ukrainiens au Canada, la solidarité se traduit par le rassemblement communautaire, et par l'éducation des Canadiens.

Des événements à la fois en ligne et en personne ont été organisés ces derniers jours pour bien informer les Canadiens de la situation en Ukraine présentement et sur le pays en général, explique Alex Zamer, de l'Association des étudiants ukrainiens de l'Université de Toronto.

Un groupe de manifestants affiche une pancarte artisanale contre l'agression russe lors d'un rassemblement « Stand with Ukraine » à Toronto mardi en fin de journée. Photo : CBC/Chris Glover

Comparer la vie au Canada à la vie en Ukraine, c’est difficile, dit M. Zamer. Ici, on lit les nouvelles sur ce qui se passe en Ukraine. Là-bas, ils le vivent. C’est une réalité quotidienne.

L'étudiant en science politique a de la famille en Ukraine, dont des cousins qui se préparent au combat.

Quand je me réveille le matin, je pense à ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que ma famille et mes amis sont en sécurité? Est-ce qu’ils doivent partir? Est-ce qu’ils vont venir nous rejoindre au Canada? C’est très difficile.

Toronto est solidaire , déclare le maire

Dans un communiqué publié mardi, le maire de Toronto, John Tory, dit condamner tout acte d'agression contre l'Ukraine.

Bien que les questions internationales relèvent du gouvernement du Canada, il est important pour moi en tant que maire que nous soyons tous solidaires de l'Ukraine et de notre merveilleuse communauté ukrainienne ici à Toronto , marque-t-il.