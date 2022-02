Facebook mise sur la croissance rapide de Reels, qu’il déploie à l’international

Le géant des réseaux sociaux, qui a récemment perdu un tiers de sa valeur marchande après la publication de piètres résultats opérationnels, a identifié Reels comme une priorité-clé.

Meta a lancé Reels sur Instagram en 2020 et sur Facebook en 2021. Il s’agit d’une réponse à la populaire application chinoise TikTok, qui offre différents outils de création pour personnaliser ses vidéos.

Reels est déjà de loin notre format de contenu à la croissance la plus rapide. Aujourd’hui, nous allons le rendre disponible pour tout le monde sur Facebook à l’échelle mondiale , a déclaré mardi le patron de Meta, Mark Zuckerberg.

La compagnie, qui dit que les vidéos représentent désormais la moitié du temps que les gens emploient sur Facebook, a d’ailleurs annoncé de nouvelles astuces pour que les créateurs et créatrices de contenu puissent monétiser leurs Reels.

Meta dit qu’il va étendre son programme de versement de primes à la création dans plus de pays, et tester des publicités superposées à l'aide de bannières et d'autocollants pour que les créateurs et créatrices gagnent des revenus publicitaires.

Le géant de la technologie, qui a célébré ses 18 ans plus tôt ce mois-ci, s'attend à un ralentissement de la croissance de ses revenus au cours du prochain trimestre. En cause, une concurrence accrue pour le temps qu’investissent les utilisateurs et utilisatrices sur les réseaux sociaux, et un changement de cap qui pousse les internautes vers des fonctionnalités comme Reels, qui génèrent moins de revenus.

Dans son annonce de mardi, Meta a également déclaré qu'il déploierait des mises à jour pour que les utilisateurs et utilisatrices puissent créer et voir des Facebook Reels dans de nouveaux endroits, comme dans sa fonction Stories, son onglet Watch et au sommet de son fil d'actualités.