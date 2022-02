Hydrocarbures : pas une indemnisation, une « confiscation », selon l’AEQ

Le gouvernement Legault s'apprête à laisser dormir entre 45 et 200 milliards de dollars de gisements dans son sous-sol en renonçant à l'exploitation des hydrocarbures au Québec, dénonce l'Association de l'énergie du Québec (AEQ), qui regroupe les entreprises pétrolières et gazières.

Ce chiffre semble farfelu toutefois, de l'avis d'un expert de l'Université Laval, selon lequel il est courant de formuler des réclamations extrêmement gonflées .

Dans son mémoire, l'Association de l'énergie du Québec AEQ s'oppose aussi à l'indemnisation de 100 millions de dollars proposée par le gouvernement, qu'elle associe plutôt à de la confiscation .

L'Association de l'énergie du Québec AEQ comparaissait mardi au premier jour des consultations sur le projet de loi 21, qui vise à mettre fin aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures au Québec, en indemnisant les entreprises.

Une nouvelle technologie

Le président de l'Association de l'énergie du Québec AEQ , Éric Tétrault, assure qu'une nouvelle technologie permet d'extraire du pétrole et du gaz du Québec de façon plus propre et sécuritaire.

Il s'agit d'un gaz naturel presque sans émission de gaz à effet de serre (GES), a-t-il assuré.

« Le projet de loi condamne le Québec à importer tout son gaz naturel pendant encore très longtemps, en créant trois fois plus d'émissions [de gaz à effet de serre]. Ça ne règle rien du point de vue des émissions globales et du point de vue de l'environnement. » — Une citation de Éric Tétrault, président de l'AEQ

M. Tétrault demande qu'on autorise un projet pilote, et ne demande pas un sou au Trésor public.

Le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a demandé pourquoi au cours de toutes ces années personne n'a pu exploiter avec profit ces ressources que l'Association de l'énergie du Québec AEQ fait miroiter.

Une seule découverte exploitable, 34 barils par jour, et vous nous parlez de milliards? , a demandé le ministre.

Le Québec possède des réserves considérables , a répondu le président de l'Association de l'énergie du Québec AEQ , en ajoutant que les autorisations n'ont pas été faites au gouvernement pour les exploiter.

Le président de l'Association de l'énergie du Québec AEQ a soutenu que c'est parce que les autorités n'ont jamais autorisé les entreprises à faire leur travail.

Des millions et des milliards

Selon M. Tétrault, une compensation de 500 millions de dollars sur les investissements consentis depuis une trentaine d'années s'approche de la vérité .

Mais en plus, les milliards de dollars qui sont aussi réclamés, un chiffre approximatif , correspondent à tous les profits qui ont été perdus depuis une trentaine d'années.

Éric Tétrault a été brièvement candidat pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Louis-Hébert en 2017. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Je sens une certaine dose d'agressivité , a dit le porte-parole de l'opposition libérale, Pierre Arcand, concernant les exigences contenues dans le mémoire de l'Association de l'énergie du Québec AEQ .

La députée Manon Massé, de Québec solidaire, s'est insurgée contre l'indemnisation réclamée par les entreprises.

Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a aussi épinglé l'association, dont le véritable nom inscrit au Registre des entreprises est Association pétrolière et gazière.

Ça en dit long, c'est comme si quelqu'un avait honte de sa vraie nature.

Un chiffre farfelu

Un expert de l'Université Laval, Richard Ouellet, a expliqué qu'en vertu des règles internationales, il faut indemniser les entreprises.

Essayer de ne pas indemniser personne, ça me semble utopique , a affirmé le professeur en audience.

En même temps, il est courant de voir des demandes extrêmement gonflées , a-t-il ajouté.

Concernant les milliards invoqués par l'Association de l'énergie du Québec AEQ , le chiffre me semble farfelu .

Il a ajouté que si c'était le pactole, il fallait nous le dire avant .

Pour sa part, le Centre québécois du droit de l'environnement (Centre québécois du droit de l'environnement CQDE ) soutient qu'il est légitime de ne pas indemniser l'industrie, mais prend acte de la volonté du gouvernement Legault de dédommager les entreprises de leurs dépenses.

On salue la volonté que ce soit une indemnisation la plus minime possible et prévisible, avec des balises bien intégrées dans une loi , a dit Me Anne-Sophie Doré, du Centre québécois du droit de l'environnement CQDE , dans son témoignage.

Elle a ajouté que l'indemnisation n'annule toutefois pas le risque de poursuite.