Une réforme de la gouvernance scolaire fait réagir au Nouveau-Brunswick

Les objectifs du ministre de l’Éducation Dominic Cardy sont fortement remis en question par le chef intérimaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Roger Melanson.

Ce dernier a l’impression que le ministre veut mettre en place une réforme que personne n’a demandée.

Parallèlement, les conseils d’éducation francophone se demandent si le ministre n’est pas en train d’évaluer l’abolition de ces conseils.

Le rôle des conseils d’éducation

Les conseils d’éducation (CED) établissent l'orientation et les priorités de leur district scolaire, prennent des décisions et établissent des politiques qui orientent le travail de la direction générale et le fonctionnement des écoles.