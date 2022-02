L’Université de Saint-Boniface reçoit 4,5 M$ pour moderniser des locaux

Ottawa et le Manitoba octroient la somme de plus de 4,5 millions de dollars à l'Université de Saint-Boniface afin de moderniser des locaux pour la chimie et pour le pavillon dans la Faculté d’éducation.

Le fédéral et la province contribuent à parts égales pour plus de 3,8 millions de dollars sur deux ans pour rénover et mettre à niveau deux laboratoires d’enseignement de chimie, le laboratoire de recherche et d’instrumentation et des salles d’entreposage dans les départements de la Faculté des arts et la Faculté des sciences.

Le doyen de la Faculté des arts et la Faculté des sciences de l’Université de Saint-Boniface, Alexandre Brassard, explique que les laboratoires de chimie, construits il y a 44 ans, n'ont pas subi de travaux de rénovation majeure depuis ce temps.

Avec cette somme, de nouveaux équipements scientifiques, notamment un spectromètre, seront achetés.

De plus, le pavillon de l’éducation de l’Université sera rénové grâce à une contribution fédérale et provinciale de 572 000 $.

Selon la rectrice de l’Université de Saint-Boniface, Sophie Bouffard, l’amélioration des espaces d’apprentissage et de recherche est au cœur des stratégies de l’Université de Saint-Boniface USB pour mieux répondre aux aspirations de la communauté universitaire.

Cet investissement nous donne les moyens de procéder à une transformation importante et nécessaire qui nous permettra d’offrir notamment un laboratoire de chimie de pointe, de même que des salles de classe interactives et polyvalentes adaptées aux nouvelles tendances pédagogiques et exigences scientifiques, et qui positionnera davantage l’Université de Saint-Boniface comme un environnement postsecondaire de choix pour la francophonie du Manitoba et d’ailleurs , indique la rectrice par voie de communiqué.

Alexandre Brassard souligne qu'il s’agit d’une avancée importante de l’enseignement, puisque cette demande de financement ne date pas d’hier.

Cela fait au moins 6 ans qu’on entend parler de cela. L'un de nos collègues chimiste pensait le design et les plans. Il fallait attendre le bon moment et on est très contents que cela a pu se produire. Les étoiles sont alignées.

Selon lui, les travaux devrait s'amorcer cet été.

Avec des information de Radjaa Abdelsadok