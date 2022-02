Mashinikan (Le livre) : un pont entre les cultures présenté par Marco Collin

La pièce sera présentée à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière du 2 au 19 mars.

L'auteur et comédien Marco Collin, par sa compagnie Les Productions Menuentakuan, signe le texte et la mise en scène de la production annuelle du Théâtre La Rubrique.

Mishinikan (Le livre), la pièce que j’ai écrite en innu, ça raconte l’histoire d’une grand-mère qui va remettre un livre qui a été écrit par le père de celle qui va avoir ses 20 ans, c’est-à-dire Kaylie, qui est la petite-fille de Kukum , a débuté celui qui incarnait le personnage de Bill Wabo dans Les pays d’en haut.

Il s’agit d’une seconde collaboration entre les deux organisations.

Les secrets de famille, on le sait c’est universel, ça va au-delà de couleurs de peau et de régimes politiques, mais c’était une famille mixte , a poursuivi à propos de l'intrigue Benoit Lagrandeur, le directeur artistique du Théâtre La Rubrique, aussi présent au point de presse présentant la pièce.

La pièce a pour particularité de comprendre des passages en français et d’autres en innu.

Dans mon processus créatif, j’ai décidé de faire jouer tous les Blancs qui jouent dans la pièce des rôles d’Autochtones et inversement les Autochtones jouent des Blancs. Dans ma tête, ce que je me disais : "Et si tu te mettais dans mes chaussettes ou dans mes mocassins que j’ai dans les pieds et qu’on faisait un bout en raquettes pour savoir comment on est ensemble?" , a ajouté Marco Collin.

Un retour aux sources pour Louise Portal

La pièce sera l’occasion d’un retour aux sources pour la comédienne Louise Portal, originaire de Chicoutimi, mais qui a réintégré sa région natale, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, après une longue et fructueuse carrière sur la scène provinciale

Pour eux, c’était très important d’avoir, pour les interprètes, des gens qui venaient de la région puis qui connaissaient aussi Mashteuiatsh. Alors, ils m’ont proposé Kukum. C’est par elle que va être racontée en fait l’histoire du Mashinikan. [...] Moi, j’ai joué ici au Mont-Jacob en 1967, puis là je reviens à 71 ans pour jouer ce magnifique rôle, je pense que c’est le rôle de mes années septuagénaires, parce que c’est un rôle fort , a raconté Louise Portal

Les Productions Menuentakuan est une compagnie dirigée par deux comédiens autochtones, Marco Collin et Charles Bender, et un allochtone, Xavier Huard. L'entreprise désire être un point de rencontre entre la culture des Premières Nations du Canada et les autres cultures qui viennent enrichir l’identité canadienne et québécoise , peut-on lire sur son site Internet.

Il y a eu une ouverture de la part de mon ami Benoit ici et de leur merveilleuse équipe. Je pense que nos deux compagnies ont travaillé de concert dans ce désir-là de vouloir créer des ponts ensemble, parce qu’on se jase, nous. Et si on se jase et qu’on amène ça sur scène, ça va peut-être amener des gens à se poser la question sur ce que c’est de ne pas être seulement en périphérie, puis d’être dans les stéréotypes et tout ça. Malheureusement, il y en a souvent, mais l’ouverture est là présentement et il y a une émergence au niveau des arts autochtones, que ce soit en écriture, en musique, en théâtre , a expliqué Marco Collin.

Une dizaine de créateurs ont travaillé à la conception de cette oeuvre au décor épuré.

D'après un reportage de Julie Larouche