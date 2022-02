Mickelson s’excuse pour ses commentaires à propos des Saoudiens

L'Américain a dit par communiqué être affecté par la pression et le stress à un niveau substantiel depuis 10 ans, ajoutant avoir besoin d'une pause.

Mickelson ne précise pas si cela veut dire une pause du golf.

Je suis plus que déçu et je vais faire tout mon possible pour réfléchir à ma personne et apprendre de cette situation , a-t-il déclaré.

KPMG est devenue la première entreprise à mettre fin à leur partenariat.

La compagnie a dit que la décision est mutuelle.

Les propos les plus dommageables adressés à Alan Shipnuck qualifient les Saoudiens finançant la ligue proposée de salauds qui font peur .

Il a aussi dit à Shipnuck, auteur d'une biographie sur Mickelson, devant sortir en mai, que ça valait le coup de brasser des affaires avec les Saoudiens, malgré un historique d'abus des droits de la personne, si cela pouvait créer du changement au sein de la PGA.

L'entrevue a été faite en novembre dernier.

Nous savons qu'ils ont tué (le journaliste du Washington Post Jamal) Khashoggi et qu'ils ont des précédents terribles au niveau des droits et des libertés, a-t-il laissé tomber. Ils exécutent des gens parce qu'ils sont homosexuels.

Sachant tout ça, pourquoi j'y penserais? Parce que c'est une occasion unique de remodeler comment fonctionne la PGA.

Mickelson dit avoir toujours mis les intérêts du golf en premier, même si ça ne semble pas être le cas avec mes récents commentaires .

Il est problématique que des commentaires confidentiels soient partagés sans contexte et sans mon consentement, a-t-il ajouté. Mais avant tout, il y a que j'ai utilisé des mots que je regrette sincèrement et qui ne reflètent pas mes vrais sentiments ou mes réelles intentions.

Mickelson s'est dit profondément désolé dans la foulée de propos irresponsables .

Shipnuck a écrit sur le The Fire Pit Collective, où il a publié les commentaires de Mickelson la semaine dernière, que dans notre conversation, Mickelson n'a jamais mentionné l'idée de confidentialité, de 'background', de 'juste entre nous' ou de quelque chose du genre.

Shipnuck a gazouillé mardi que les prétentions de Mickelson que les discussions étaient confidentielles sont complètement fausses .

KPMG a mis fin à un partenariat datant de 2008. `Nous lui souhaitons le meilleur', la compagnie a écrit dans un courriel.

Dans le communiqué de Mickelson, il a offert à ses partenaires l'option de mettre leurs ententes sur pause ou de les résilier.

C'est peut-être nécessaire dans les circonstances , dit le golfeur.