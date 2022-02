Karine Vanasse et Patrice Robitaille à l’affiche de ru, adapté du roman de Kim Thúy

Réalisé par Charles-Olivier Michaud, ce film mettra en scène Chloé Djandji dans le rôle de la petite Tinh. Chantal Thuy, Jean Bui, Olivier Dinh et Xavier Nguyen joueront les autres personnages de la famille vietnamienne.

Karine Vanasse et Patrice Robitaille incarneront Lisette et Normand Girard, qui sont à la tête de la famille québécoise accueillant Tinh et les siens. Une famille dont la grand-mère sera interprétée par Marie-Thérèse Fortin.

Les acteurs ont été trouvés plus facilement qu’on ne le croyait , avait expliqué, le mois dernier, Kim Thúy en entrevue avec Catherine Richer pour Le 15-18.

Un scénario « woaw »

C’est Jacques Davidts qui signe le scénario de ce film auquel l’écrivaine a également un peu participé.

Oui, on discute du scénario, mais plutôt pour que je dise : "c’est magique, génial, sublime", avait-elle déclaré. Car, c’est vraiment woaw !

Écoulé à 520 000 exemplaires dans le monde, le roman ru raconte, à travers les yeux d’une petite fille, la fuite d’une famille du Vietnam à la fin des années 1970 ainsi que sa nouvelle vie de réfugiée au Québec.

Kim Thúy a publié le roman «ru» à l'automne 2009. Photo : Libre Expression

Les conséquences positives de la pandémie

Cela fait 10 ans que le film est en projet. Son tournage devait avoir lieu l’an dernier, mais il a été reporté et modifié en raison de la pandémie, qui complique les voyages à l’étranger.

« Grâce à ces nouvelles contraintes, la dernière version du scénario est 100 fois meilleure, car on a été obligés d’aller plus loin que l’évidence. [...] Ces contraintes nous forcent à être plus créatifs et à l’écoute de tous. » — Une citation de Kim Thúy, écrivaine

Selon Kim Thúy, le scénario est désormais nettement plus nuancé. Je remercie le ciel d’avoir eu ce temps. [...] Le réalisateur a eu le temps de laisser chaque image, chaque scène se déposer.

Le tournage de ru se déroulera à Montréal jusqu’au 13 avril.