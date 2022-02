Manque de données sur le nombre d’audiences judiciaires tenues en français au Manitoba

Justice Manitoba note qu’aucun appel n’a eu lieu en français à la Cour d’appel du Manitoba depuis les cinq dernières années. Le ministère ne sait pas combien d’audiences ont eu lieu en français à la Cour provinciale et à la Cour du Banc de la Reine pendant la même période.

Le directeur de l’Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM), Me Tarik Daoudi, croit que ces données, si elles existaient, seraient basses et décevantes.

Il pense qu’il faut être prudent lorsqu’il est question de quantifier le nombre d’audiences tenues en français, puisque les besoins sont plus importants que ce que laisserait potentiellement paraître cette information.

Je pense qu’il va y avoir un besoin dans le futur pour ce genre de données, mais pour le moment de telles données risquent de donner une fausse impression. Supposons qu’il y ait un total de 1000 audiences en français pour l’année prochaine. Je crains que de telles données limitent les services actuels.

Les besoins pour des services juridiques en français sont très présents, selon lui.

M. Daoudi croit que les tribunaux ont à cœur l’accessibilité à la justice en français, mais il considère toutefois qu’il y a des lacunes et que cela peut être difficile pour des francophones .

Nombreux sont ceux qui décident d’entamer leurs recours en anglais, plutôt qu’en français, puisque cela est plus simple et plus rapide, affirme le directeur de l’Association des juristes d'expression française du Manitoba AJEFM .

Besoin d’avocats francophones

Cette situation serait notamment dû au fait qu’il manque beaucoup d’avocats francophones, particulièrement en droit de la famille, selon Tarik Daoudi.

Il explique que des besoins dans ce domaine se font surtout sentir de la part d’immigrants francophones qui préfèrent que les audiences soient tenues en français.

Ce besoin est également constaté par la directrice de l'Accueil francophone, Bintou Sacko.

Le droit de la famille est beaucoup demandé, parce que lorsque les gens arrivent ici, il peut y avoir de l’instabilité dans leur famille.

On lui a indiqué qu’un litige entre deux ex-conjoints immigrants francophones a dû se dérouler en anglais, puisqu’il était trop complexe d'organiser des audiences entièrement en français.

Il y a un besoin criant pour nous d'appuyer l'Association des juristes d'expression française du Manitoba AJEFM pour offrir des services entièrement en français aux immigrants et aux francophones d’ici. Ce n’est pas juste qu’il y ait un délai, alors qu’en anglais cela va très vite.

Aucune explication du gouvernement

Radio-Canada a interrogé Justice Manitoba pour savoir pourquoi des données sur le nombre d’audiences en français ne sont pas comptabilisées et comment le gouvernement évalue l’accès à la justice en français.

Aucune réponse à ces questions n’a été fournie de la part du ministère.

Bien qu’il y ait eu des audiences en français devant la Cour provinciale, nous ne conservons aucune donnée sur le nombre d’audiences tenues en français au courant des dernières années , a indiqué par courriel un porte-parole de Justice Manitoba.

Il ajoute que des séances judiciaires de la Cour provinciale ont lieu en français environ 12 fois par année à la Cour de Saint-Pierre-Jolys et 6 fois par année à la Cour de Saint-Boniface.

Une audience en soirée est également possible trois fois par année pour entendre les infractions provinciales, telles que les contraventions au Code de la route.

Des juges bilingues sont également disponibles, notamment à la Cour d'appel et à la Cour provinciale, selon Justice Manitoba.