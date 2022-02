Plusieurs groupes sont mécontents du discours du Trône en Alberta

Plusieurs groupes sont mécontents et croient que les Albertains devraient s’inquiéter des priorités législatives présentées par le gouvernement provincial de l'Alberta lors du discours du Trône de mardi.

Le discours du Trône du gouvernement conservateur uni n'offre rien de concret aux Albertains qui travaillent dur , affirme le Syndicat des employés provinciaux l'Alberta (AUPE) dans un communiqué.

Selon Susan Slade, vice-présidente du syndicat, le discours du Trône a abordé les questions des services publics d’une manière qui annonce des coupures et de la privatisation .

La dernière chose dont nous avons tous besoin dans des périodes difficiles comme celle-ci, c'est de plus de privatisation , indique-t-elle dans le communiqué.

Elle critique également le manque de soutien pour les femmes, qui constituent la majorité des travailleurs du secteur public .

L’organisme Friends of Medicare soutient que le gouvernement a manqué une occasion de protéger et de renforcer le régime public d’assurance-maladie .

Le discours du Trône [...] ne donnait aucune indication sur la façon dont le gouvernement prévoit de réparer les dommages que son approche contre la COVID-19 a causés à notre système de soins de santé , reproche-t-il dans le communiqué.

Selon l’Alberta Federation of Labour, le discours laisse présager moins pour les travailleurs et plus pour les entreprises privées .

[Les travailleurs] en ont assez d'un gouvernement qui fait passer son programme idéologique avant les besoins quotidiens des Albertains , ajoute-t-il.