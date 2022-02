Un plaidoyer pour inclure la violence conjugale dans le projet de loi 15

Les maisons d'hébergement s’expliquent mal que ce ne soit pas déjà le cas. La présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, Chantale Arseneault, soutient que des études démontrent que le danger augmente après une séparation en situation de violence conjugale et que les enfants deviennent souvent un outil de contrôle.

Les conjoints violents continuent leur contrôle coercitif après la séparation et ils vont souvent utiliser les enfants comme courroie de transmission pour la violence conjugale. Il va y avoir des épisodes de tension comme par exemple quand la femme va recommencer à travailler ou quand elle va se faire des nouveaux amis. Le conjoint va interroger les enfants. Les enfants sont au cœur de cette violence-là et ils en sont toujours des victimes , déplore-t-elle.

Manon Monastesse de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes constate que les femmes sont souvent perdantes quoiqu’elles fassent.

Les organismes constatent que la DPJ traite la violence conjugale comme un conflit qui prend fin après la séparation. À la Maison de Connivence de Trois-Rivières qui aide les victimes, on indique que le dialogue avec l'intervenant de la DPJ est souvent difficile. Un comité qui regroupe les maisons d’hébergement et le CIUSSS MCQ a d’ailleurs été mis sur pied dans la région il y a quelques mois pour faciliter les échanges.

L'avocate et chercheuse, Suzanne Zaccour note que le lien père/enfant est souvent privilégié et ce, au détriment de l’intérêt de l’enfant.

« Si l’enfant dit : moi je ne veux pas voir mon père parce que j’en ai peur. Si on prend au sérieux le fait que c’est l’intérêt de l’enfant qui compte et non pas le droit des pères, il faut respecter ce désir et permettre aux enfants d’avoir cette distance et d’être protégés de cette exposition constante à un parent qui a commis et qui souvent continu à commettre de la violence. »