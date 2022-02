France Bélisle fait le bilan de ses 107 premiers jours à la mairie de Gatineau

La mairesse a d’ailleurs tenu à rappeler ses principales promesses qui l’ont portée au pouvoir, dont l'embauche d'une nouvelle direction générale, la relance du centre-ville et la création de deux nouvelles commissions au sein du conseil municipal.

Sur la question de l'embauche d'une nouvelle direction générale, la mairesse espère faire une annonce en mars.

Il y deux mots pour moi qui étaient essentiels, c'était collégialité et no bullshit , a expliqué Mme Bélisle. C'est-à-dire, je cherche une personne avec qui on va travailler en équipe, mon cabinet, le conseil et la direction générale, et je veux pouvoir dire les vraies choses, et que cette personne me dise les vraies choses.

Un Bureau de coordination du centre-ville a été adopté par le conseil dans le cadre du budget.

Les conseillers ont également entériné la création de deux nouvelles commissions : celle des aînés, qui avait été abolie par l'ancien conseil, et celle sur l'environnement et la lutte aux changements climatiques.

Par ailleurs, la hausse de taxes prévue en 2022 est inférieure à 2 %, comme l'avait promis la mairesse en campagne électorale.

Son point de presse initial qui devait marquer sa 100e journée à la mairie la semaine dernière a été reporté en raison de la manifestation des camionneurs.

Changement de ton et de rythme

Mme Bélisle s’est dite particulièrement fière du nouveau cadre de gouvernance qui a amené, selon elle, un changement de ton et de rythme dans la prise de décisions.

Je me suis engagée à mettre en place un cadre de gouvernance axé sur les résultats pour aller plus loin ensemble. [...] Je m'engageais à agir à l’intérieur des 100 premiers jours et j’ai agi , a lancé la mairesse.

Donner l'heure juste quant aux infrastructures

France Bélisle a aussi fait le bilan de l’état du réseau routier, dont près de la moitié est dans un état critique .

La mairesse, qui avait promis de donner l'heure juste aux citoyens en matière d'infrastructures, a d’ailleurs souligné que le conseil municipal de Gatineau a décidé d'accélérer ses investissements pour les travaux d'asphaltage et d'embaucher de nouveaux employés.

Le réseau routier de la ville de Gatineau est à presque 50 % dans un état jugé «critique», a indiqué la mairesse de Gatineau France Bélisle. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Dans le cadre du budget, des investissements de 190 millions de dollars ont été prévus pour des travaux d’asphaltage en quatre ans plutôt que cinq , a-t-elle fait valoir. En plus, nous continuons à raffiner nos interventions pour augmenter l’efficacité et tenter de briser le cycle de détérioration et optimiser [chaque montant] .

Quant au dossier du site Cook, la mairesse indique que des décisions seront annoncées sous peu.

Des décisions difficiles à prendre

Si ses fonctions de mairesse ne lui ont pas causé de grandes surprises, France Bélisle admet toutefois que certaines décisions ont été difficiles prendre, notamment celle de retirer le financement de plusieurs projets non réalisés, dont ceux prévus au lac Beauchamp, à la bibliothèque Guy Sanche ainsi qu'au ruisseau de la Brasserie, afin de les récupérer pour financer d’autres infrastructures.

Comment aurions-nous pu justifier que des millions de dollars dorment et soient gelés pour des projets, alors qu'on n'est même pas encore à l'étude de faisabilité qui permet de savoir vraiment combien il coûte ce projet-là ? , a soulevé Mme Bélisle.

Même si ces décisions ont été critiquées, la mairesse les a défendues, tout en répétant, mardi, que ça ne signifiait pas pour autant la mort de ces projets.

Quelques flèches à l’endroit d’Action Gatineau

France Bélisle a aussi profité de son bilan pour décocher quelques flèches à l'endroit d'Action Gatineau, qu’elle a accusé de faire de l’opposition systématique.

J’ai compris que Steve Moran était le bon cop et que le bad cop était Caroline Murray. [...] C’est toujours elle qui critique les décisions. [...] Ce jeu de la critique ou de l’opposition systématique, ça ne me tente pas , a-t-elle dit. J’ai autre chose à faire et j'aimerais mettre mon énergie sur les Gatinois.

La conseillère du district Deschênes, Caroline Murray, est aussi co-porte-parole d'Action Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Action Gatineau a de son côté fait le bilan des 100 premiers jours de France Bélisle la semaine dernière. Le parti a affirmé que dès le début de son mandat, la nouvelle mairesse a échoué en matière de transparence politique.

Avec les informations de Nathalie Tremblay