Course à la chefferie du NPD : la députée Betty Nippi-Albright en réflexion

« La Saskatchewan est-elle prête à être dirigée par une femme forte, qui fait entendre sa voix et qui provient d’une Première Nation? »

Avec ces mots, la députée néo-démocrate de Saskatoon Centre, Betty Nippi-Albright, a affirmé qu’elle amorçait sa réflexion pour se présenter à la succession de l'ancien chef du Nouveau Parti démocratique NPD , Ryan Meili. Betty Nippi-Albright est une femme crie et saulteaux qui a été élue pour la première fois dans sa circonscription en 2020.

À l’heure actuelle, elle est la seule personne à démontrer un intérêt pour le poste de chef du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan.

Au cours de la journée de dimanche, elle a publié une série de gazouillis affirmant qu’elle allait consulter sa famille, ses collègues, ses partisans et sa communauté avant de prendre une décision qui serait annoncée dans les prochaines semaines.

Je me suis présentée en politique provinciale pour améliorer la Saskatchewan pour le bien-être de mes enfants, de mes petits-enfants et de ma communauté, explique-t-elle dans un gazouillis. Il nous faut un meilleur système de santé, un meilleur système d’éducation, de meilleures infrastructures et de meilleures occasions. Il faut également une meilleure discussion sur la réconciliation.

Le racisme, un enjeu?

Dans ses messages Twitter, la députée néo-démocrate a parlé du racisme inhérent qu’elle a observé. Elle affirme qu’elle ne vient pas d’un milieu de gens privilégiés et elle s'interroge sur cette question comme future cheffe de parti ou première ministre.

La candidature de Betty Nippi-Albright pourrait apporter des défis, indique Jérôme Melançon, doctorant en sciences politiques à l’Université de Regina.

Selon lui, elle pourrait être confrontée à des messages haineux en tant que cheffe du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan.

Ce serait très difficile pour elle étant donné ce qu’on sait, en termes de messages haineux, de réactions publiques que l’on peut avoir, pour toutes les personnalités publiques.

M. Melançon ajoute que si elle devenait cheffe, cela enverrait un message quant à la priorisation des enjeux de la réconciliation et attirerait un électorat autochtone.

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan affirme qu'elle appuiera la candidature de Mme Nippi-Albright.

Un travail considérable

Les prochaines années s’annoncent plus difficiles pour le Nouveau Parti démocratique NPD , selon le professeur de sciences politiques au campus St-Jean de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily.

Une importante restructuration doit être amorcée et le parti doit être capable de faire campagne contre l’adversaire de taille que représente le Parti saskatchewanais.

Ce n’est pas un processus qui peut être réglé rapidement avec une figure politique charismatique qui ramènerait les électeurs au parti néo-démocrate. Malgré les difficultés rencontrées par Scott Moe lors de la pandémie, on ne voit pas de mouvement très considérable qui montrerait que le Parti saskatchewanais serait sur un déclin , indique M. Boily.

Le conseil provincial du Nouveau Parti démocratique NPD se réunira cette fin de semaine et le 19 mars pour déterminer les règles et la durée de la course à la chefferie afin de pouvoir la déclencher.

Avec les informations de Bryanna Frankel et Geneviève Patterson