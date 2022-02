La communauté ukrainienne de Colombie-Britannique se mobilise

Alors que l’Ukraine commence à mobiliser ses réservistes et se prépare à instaurer l’état d’urgence en raison des actions de la Russie, la communauté ukrainienne de la Colombie-Britannique se mobilise en organisant des rassemblements pour attirer l’attention sur le sort de leurs compatriotes et en priant pour une solution pacifique.

La section britanno-colombienne du Congrès ukrainien canadien a invité la communauté à se rassembler mercredi à 17 h à l’hôtel de ville de Vancouver. Le rassemblement se fera dans les voitures pour éviter la propagation de la COVID-19.

Un rassemblement en appui à l'Ukraine est prévu mercredi 23 février à 17h à l'hôtel de ville de Vancouver. Photo : Facebook/UCC BC Provincial Council

Un deuxième rassemblement est prévu samedi à 13 h au Musée des Beaux-Arts de Vancouver.

Pavlo Ponikarovskyi, un Ukrainien qui habite dans la région de Vancouver depuis 10 ans, sera l'un des participants à ces deux rassemblements d’appui à sa mère patrie.

Pavlo Ponikarovskyi est originaire de Kiev, en Ukraine et habite dans la région de Vancouver depuis 10 ans. Photo : Facebook: Pavlo Ponikarovskyi

La majorité de sa famille habite encore en Ukraine et il raconte avoir pleuré à plusieurs reprises au cours des derniers jours en raison des événements.

Les derniers jours ont été très stressants alors qu’il y a eu une escalade du conflit. Mon niveau de stress est très élevé et c’est difficile, mais je me sens mieux de pouvoir organiser et participer à des rassemblements en appui aux Ukrainiens qui sont à risque de perdre leurs maisons et leurs vies.

« Nous voulons montrer au monde entier notre solidarité, à Vancouver, et nous espérons que cela mette de la pression sur les organismes politiques et les politiciens canadiens, parce que si l’appui du public est fort, ceux-ci sentiront l’urgence de demander plus d’aide pour l’Ukraine. » — Une citation de Pavlo Ponikarovskyi

Prier pour une solution pacifique

Mykhailo Ozorovych est prêtre à la cathédrale Holy Eucharist Ukrainian Catholic, à New Westminster, en Colombie-Britannique. Photo : Photo: Mykhailo Ozorovych

Pendant que certains organisent des rassemblements, d’autres membres de la communauté ukrainienne se tournent vers la prière et les collectes de dons pour soutenir leurs familles et compatriotes en Ukraine.

Nous organisons des rassemblements, des collectes de fonds, des veillées de prières et nous offrons notre soutien personnel à nos familles en Ukraine , explique Mykhailo Ozorovych, prêtre et administrateur à la cathédrale catholique ukrainienne Holy Eucharist, à New Westminster.

« Nous prions pour la justice et pour l’avenir de notre pays, pour la souveraineté, l’intégrité territoriale et que les gens n’aient pas à perdre la vie dans une guerre futile. » — Une citation de Mykhailo Ozorovych, prêtre, cathédrale Holy Eucharist

Nous prions aussi pour ceux qui ont le courage de défendre l’Ukraine, pour la générosité de ceux qui la soutiennent et nous prions pour l'ouverture d’esprit de ceux qui ne voient pas ce qui se passe , ajoute le prêtre.

À la cathédrale orthodoxe Holy Trinity, à Vancouver, les paroissiens ont aussi le cœur serré et multiplient leurs prières alors qu'ils surveillent les événements avec inquiétude.

Le père Roman Tsaplan, prêtre de la paroisse, confie que c’est une situation stressante et déprimante. Nous prions et nous espérons que la situation change.