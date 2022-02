Le chanteur grunge Mark Lanegan est mort à 57 ans

Le chanteur américain Mark Lanegan, l’une des figures de proue du mouvement grunge, est mort mardi à l’âge de 57 ans. Connu pour son association avec les groupes Screaming Trees et Queens of the Stone Age, il a parallèlement mené une foisonnante carrière solo, qui comprend une vingtaine d’albums sortis depuis 1990.

Les circonstances de la mort de Mark Lanegan ne sont pas connues. L’an dernier, il a révélé avoir été atteint de la COVID-19. Il disait aussi souffrir d’une maladie rénale.

Son corps a été retrouvé dans sa résidence de Killarney, dans le sud-ouest de l’Irlande. Un énoncé a été diffusé mardi après-midi sur son compte Twitter, indiquant qu'aucune information n’[était] disponible pour le moment .

Nous vous demandons s’il vous plaît de respecter l'intimité de la famille , est-il écrit.

Mark Lanegan laisse dans le deuil sa femme Shelley Brien, également musicienne.

Dans l’ombre de Kurt Cobain

Connu pour sa voix rauque et ses textes sombres sur la condition humaine, Mark Lanegan a commencé sa carrière musicale dans son État natal de Washington, où il a côtoyé Kurt Cobain.

Les deux hommes ont formé en 1989 le groupe The Jury, formation vouée à rendre hommage au bluesman Leadbelly. Une chanson de ce dernier, Where Did You Sleep Last Night, a été réarrangée par les deux amis sur le premier album solo de Lanegan, The Winding Sheet.

Le morceau a par la suite été mémorablement joué sur l’album MTV Unplugged in New York de Nirvana.

Chanteur principal de Screaming Trees entre 1986 et 1997, et puis troisième chanteur de Queens of the Stone Age, entre 2001 et 2013, Mark Lanegan n’a jamais connu le succès commercial dont jouissaient les groupes grunge comme Pearl Jam, Alice in Chains ou Soundgarden, et ce malgré un franc succès critique.

Problèmes d'addiction

Mark Lanegan n'a jamais fait mystère de ses addictions à l'alcool et à l'héroïne, et a raconté avoir frôlé la mort en mars 2021 à cause de la COVID-19, maladie pour laquelle il a un temps cru à certaines théories conspirationnistes, avant de faire son autocritique et de prôner la vaccination.

Dans une entrevue accordée en 2020 à l'édition française du magazine Rolling Stone, mise en ligne gratuitement à l'occasion de sa mort, Mark Lanegan avait voulu minimiser sa place dans la dynastie du grunge , selon le journal.