La Première Nation Siksika incorporera son savoir traditionnel au zoo de Calgary

Notre peuple est pratiquement composé de zoologues depuis des centaines d'années! , rigolait le chef de la Nation Siksika au moment de signer l'entente.

« Ma coiffe ornée de fourrure d'hermine et de plumes d'aigles n'est pas une déclaration de mode. Tout ça a un sens. »

L'hermine, par exemple, a longtemps servi de nourriture d'urgence pour les nations de l'île de la Tortue.

À travers ce nouveau partenariat, la Nation Siksika s'engage dès lors à faire évoluer le programme éducatif du zoo. En plus du recrutement de jeunes membres de la communauté autochtone, le président-directeur général du zoo, Clément Lanthier, explique que le savoir ancestral du peuple sera intégré dans les programmes d'interprétation.

« Plutôt que de seulement parler de la physiologie d'une espèce, on va parler de son influence sur la spiritualité des Premières Nations. On va apprendre d'eux et ils vont peut-être apprendre de nous. »