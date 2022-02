Un programme de sciences humaines actualisé au Collège d’Alma

Tous les cégeps du Québec doivent prochainement actualiser leur programme de sciences humaines et le Collège d'Alma est le premier cégep de la région à l'avoir fait. Ainsi, les étudiants auront la possibilité dès la session d'automne 2022 de choisir parmi une liste bonifiée de cours.

Depuis mardi matin, de nouvelles grilles de cours sont apparues sur le site Internet de l’institution almatoise.

L'établissement travaille depuis quelques années pour présenter cette nouvelle mouture du programme de sciences humaines.

On a cumulé plusieurs données depuis au moins cinq ans sur ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien, ce que les étudiants voulaient et ce que les universités voulaient , a exposé Pierre-Luc Bouchard, responsable de la coordination du département des sciences humaines au Collège d'Alma.

Les étudiants demandaient surtout d’avoir un plus grand choix de cours.

Ça, ça revenait, la notion de choix, il y avait la notion de terrain aussi qui revenait, de faire des cours un peu plus terrain, un peu plus actuels, avec des enjeux actuels , a-t-il ajouté.

Le directeur adjoint des études, Justin Carrier, et le responsable de la coordination du département de sciences humaines, Pierre-Luc Bouchard, travaillent intensivement depuis quelques mois sur cette refonte. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dès la deuxième session, les étudiants choisissent trois cours sur quatre. Cette possibilité de choix s'accroît considérablement en deuxième année.

Donc [des cours de] science politique, sociologie, administration et géographie. Ça, c'est la première année. Après les cours d'approfondissement, c'est beaucoup plus éclaté. La deuxième année, il n'y a pas grand-chose qui revient. Les thématiques oui, mais éclatées d'une autre façon. Un cours d'histoire comme celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean où on veut les faire travailler avec l'Odyssée des Bâtisseurs, l’approche terrain, des choses comme ça , a-t-il illustré.

Cette nouvelle offre devrait permettre de mieux préparer les étudiants à faire un choix pour l’université.

Donc, quand ils vont arriver à l'université, on pense qu'ils vont arriver dans un programme qui les intéresse et qu'ils vont pouvoir poursuivre dans ce sens-là. Donc ça, pour nous, c'est vraiment la fierté d'avoir développé un programme avec une approche orientante , a enchaîné Justin Carrier, directeur adjoint des études au développement des programmes et à la réussite.

Au Québec, le programme en sciences humaines est le plus important. Il concerne 20 % de la clientèle du Collège d’Alma.

Le fait de le sortir en premier, c'est une belle réalisation dont on est fier, mais notre objectif à nous c'était de l'offrir le plus rapidement possible, parce qu'on pense que c'est une valeur vraiment ajoutée pour nos étudiants , a conclu Justin Carrier.

Les cégeps de Chicoutimi, Jonquière et Saint-Félicien présenteront la nouvelle mouture du programme de sciences humaines à la session d'automne 2023.

D'après un reportage de Laurie Gobeil