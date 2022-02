Transport scolaire annulé ou retardé : une année exceptionnelle au Témiscamingue

Les journées de grand froid et les tempêtes de neige ont provoqué plusieurs retards ou annulations du transport scolaire depuis le début de l’hiver.

Au Témiscamingue par exemple, c’était la huitième journée de bouleversements liée aux intempéries. Habituellement, les écoles demeurent ouvertes même si le transport scolaire est annulé, mais le CSS du Lac-Témiscamingue a décidé de fermer les écoles mardi.

On est à la huitième journée où le transport scolaire est annulé pour la journée. Les deux premières journées où ça arrive deviennent des journées pédagogiques. C’est une année très hors-norme, on n’a pas l’habitude de se rendre là. Habituellement, deux journées pédagogiques, plus deux de plus, c’est plus près de la réalité. Être rendu à huit, c’est exceptionnel. , explique Nicole Lavoie, directrice des services éducatifs au CSS Lac-Témiscamingue.

Les déplacements étaient parfois compliqués dans la région. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Lorsque les écoles sont ouvertes, mais que le transport scolaire est annulé, les enseignants n’abordent généralement pas de nouvelle matière.

Quand on additionne les nombreuses journées d'intempéries, les journées d’école annulées en raison de la COVID-19 et certaines journées d’isolement pour les élèves qui ont eu la maladie, le retard peut être difficile à rattraper pour les enseignants, admet Nicole Lavoie.

C’est sûr que c’est un grand défi pour le personnel enseignant, avec l'avènement de la COVID, le ministère avait établi les contenus essentiels, les contenus obligatoires donc c’est sûr que les enseignants se concentrent sur ces éléments-là, donc de favoriser les éléments de base en lien avec leur programme. Les évaluations de fin d’année vont être faites en fonction de ces éléments essentiels là aussi , indique Nicole Lavoie.

De 20 à 35 centimètres de neige sont attendus en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Le président du Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue Yvan Dallaire croit surtout que c’est le retard lié à la première vague en mars 2020 qui sera difficile à rattraper.