Des restaurateurs sans accès aux produits marins du Saint-Laurent

Le manque d’un lien direct, sans trop d’intermédiaires, avec les pêcheurs et les transformateurs est un problème pour plusieurs restaurateurs, qui doivent faire des pieds et des mains pour arriver à obtenir des produits du Saint-Laurent.

Pour Michaël Saint-Amant, chef du bistro La Morgane, à Saint-Jean-sur-Richelieu, l’offre en produits marins du Saint-Laurent dont il dispose est très restreinte. Il n’a accès qu’à un catalogue de fruits de mer qui n’est pas du tout axé sur les produits québécois.

Nous sommes venus au salon Fourchette bleue pour trouver des partenaires et briser la chaîne d’approvisionnement à laquelle on a accès en ce moment et passer par des fournisseurs et des petits distributeurs , explique-t-il.

Avec le manque de main-d'œuvre, faire en sorte que le produit arrive frais et au bon moment pour les restaurateurs est devenu de plus en plus complexe, ajoute-t-il.

Le constat est semblable pour Chloé Ouellet, chef copropriétaire du restaurant Au Pâturage - Espace Gourmand, à Sainte-Perpétue, petit village près de Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Les difficultés pour s’approvisionner en espèces du Saint-Laurent sont grandes, autant pour son restaurant que pour la poissonnerie qu’elle possède aussi dans le village.

Chloé Ouellet et Maude Laplante, copropriétaires du restaurant Au Pâturage- Espace Gourmand, à Sainte-Perpétue, dans le Centre-du-Québec. Photo : Radio-Canada

C'est un défi, mais c’est un défi qui s’en vient de plus en plus facile, justement avec des événements comme le salon Fourchette bleue. Étant donné que la pêche est très saisonnière, c’est surtout compliqué l’hiver de s’approvisionner en produits qui viennent d’ici, même s’ils sont congelés. C’est vraiment dur de trouver qui peut nous distribuer ça , raconte-t-elle.

« Tu peux te faire distribuer quelques produits par des grossistes, mais jamais avoir des petits produits plus "funky" ou que tu veux mettre de l’avant. » — Une citation de Chloé Ouellet, chef copropriétaire du restaurant Au Pâturage - Espace Gourmand

L'exportation de 80 % de ce qui est pêché dans le Saint-Laurent est aussi un véritable enjeu pour Michaël Saint-Amant.

Une telle situation l’empêche de s’approvisionner comme il le voudrait. Selon lui, il manque un chaînon entre les pêcheurs et les restaurateurs.

Je pense qu’il y a un gros travail à faire du côté des grossistes, des fournisseurs. Plutôt que de faire affaire avec des exportateurs, il faudrait laisser une place aux grossistes , explique-t-il.

Chloé Ouellet, du restaurant Au Pâturage - Espace Gourmand est du même avis. Selon elle, il faut changer les mentalités concernant la consommation de produits locaux.

C’est un problème de société. En tant que restaurateurs, il faut casser ça et se dire qu’on va être prêts à vendre nos assiettes un peu plus cher, mais pour avoir des produits qui viennent d’ici et ne pas importer autre chose pour payer moins cher , explique-t-elle.

Des difficultés aussi dans l’Est-du-Québec

Ces problèmes d'approvisionnement ne se cantonnent pas qu'aux restaurateurs situés loin du Saint-Laurent, mais aussi chez des restaurateurs du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord notamment.

Kim Côté, chef propriétaire du restaurant Côté Est, à Kamouraska, tisse depuis 10 ans un réseau de contacts avec des pêcheurs et des transformateurs de l’Est-du-Québec.

Il constate la difficulté de s'approvisionner pour les restaurateurs qui n'ont pas de contacts avec les producteurs.

Si tu n’as pas les contacts, si tu es nouveau dans le métier, c’est difficile de trouver des producteurs, à moins de passer par beaucoup d’intermédiaires , explique-t-il.

Jérémie Larivière, cuisinier au restaurant Côté Est et Kim Côté, chef propriétaire du restaurant. Photo : Radio-Canada

La présence de ces intermédiaires peut être décourageante pour les restaurateurs, croit Kim Côté.

Le prix qui est payé au pêcheur est pas mal plus bas que celui payé à la poissonnerie après quatre ou cinq intermédiaires, alors c’est sûr qu’on préfère acheter directement au pêcheur , indique-t-il.

Pour Jean-Sébastien Sicard, chef restaurateur au restaurant Chez Mathilde, à Tadoussac, le nerf de la guerre, c’est le transport .

Selon lui, les pêcheurs préfèrent envoyer des palettes de leurs produits à l'étranger, au lieu de trouver des débouchés locaux. Il croit aussi qu’il manque un maillon dans la chaîne d’approvisionnement.

L’enjeu, c’est de trouver une façon de pouvoir avoir un transport à des prix pas trop élevés. Il faudrait qu’il y ait une sorte d'organisation, parce que c’est plus facile pour les pêcheurs de le vendre à la palette , indique-t-il.

Trouver un marché au Québec

Paradoxalement, le problème est inverse pour Ghislain Collin, un pêcheur de Sainte-Anne-des-Monts.

D'abord pêcheur de homard, il s’est aussi lancé dans la pêche au crabe commun en 2021. Il prévoit récolter quelque 150 000 livres de crabe en 2022, mais il craint devoir en exporter l’entièreté en Europe, faute de débouchés au Québec.

C’est un crabe que les industriels ont délaissé parce qu’ils transforment seulement le crabe des neiges, donc je compte vendre cette ressource excellente aux Québécois avant de faire appel à l’Europe, qui, j’en suis certain, voudra m’acheter ma cargaison au complet , explique-t-il.

Ghislain Collin, président des Pêcheries Ghislain Collin Inc. Photo : Radio-Canada

Il a trouvé quelques acheteurs au salon Fourchette bleue, mais pour des quantités marginales.

C’est quand même un début! Je vais peut-être recevoir des appels au courant des semaines après le salon , espère-t-il.

« On va essayer ça pour le Québec, et on va travailler fort pour le valoriser ici. » — Une citation de Ghislain Collin, un pêcheur de Sainte-Anne-des-Monts

Faute d’intérêt de la part des transformateurs actuels, Ghislain Collin envisage même d’investir dans la création d’une usine pour pouvoir transformer le crabe commun qu’il pêche.